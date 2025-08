Zjawiskowa Joanna Krupa i jej piękna siostra odsłoniły obłędne uda pod siedzibą TVN. Wzbudziły wielką sensację!

Joanna Krupa i jej siostra pokazały obłędne uda

Joanna Krupa do USA wyemigrowała, mając zaledwie pięć lat. Już w Stanach Zjednoczonych na świat przyszła jej młodsza o siedem lat siostra - Marta. Kobiety do dziś mają ze sobą świetny kontakt. Marta Krupa - podobnie jak "Dżołana" - także robiła karierę w świecie mody. Zawsze jednak była w cieniu starszej siostry, której dodatkową popularność przyniósł udział w programie TVN "Top Model", gdzie gwiazda zasłynęła wplataniem amerykańskich słów do swoich wypowiedzi. Po latach pojawiły się głosy, że mogły one być nie do końca spontaniczne i naturalne. Od jakiegoś czasu coraz głośniej jest o Marcie Krupie. Niedawno plotkowano nawet o tym, że ma mieć romans z religijnym Piotrem Mrozem. Swoją drogą aktor ten świetnie pasowałby do rodziny, bo siostry wychowały się w duchu katolickim. Ich mama nawet miała zobaczyć na niebie Drogę Krzyżową. Teraz Joanna Krupa spotkała się z Martą w Warszawie. Panie poszły razem do studia TVN. Wcześniej wzbudziły wielką sensację pod siedzibą stacji. Wszyscy zwrócili uwagę na obłędne uda zjawiskowych sióstr. Marta założyła eleganckie króciutkie spodenki, a "Dżołana" - gustowną spódnicę. Oba ubrania odkryły spory kawałek nóg.

Joanna Krupa i Marta Krupa w TVN mówiły o adopcji

Modelki gościły w programie "Dzień Dobry Wakacje" w TVN, gdzie rozmawiały o adopcji psów. Była także mowa o pieniądzach. Joanna Krupa i jej siostra wyszły ze wspaniałą propozycją.

To jest Irena i Pedro. Są ze schroniska Korabiewice Viva Fundacja, seniorzy, znalezieni na ulicy. Szukają ciepłego domu. Są starsze, potrzebują miłości na te ostatnie lata

- mówiła Joanna Krupa, a Marta dodała, że "staruszki potrzebują dużo ciepła, miłości".

Jak bym była staruszką, też nie chciałabym być odrzucona. To jest bardzo przykre, że ludzie tak robią, zostawiają takie pieski

- zauważyła z smutkiem. "Dżołana" zapewniła też, że osoby, które zdecydują się na adopcję piesków, nie muszą martwić się o finanse.

Obojętnie, co ktoś potrzebuje, jak weźmie do domu te pieski, np. nie mają pieniążków albo się martwią, że nie będą mieli na weterynarza. Ja chętnie z Martą weźmiemy to na siebie

- zadeklarowała w TVN gwiazda.

