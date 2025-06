Marta Krupa i Piotr Mróz obściskują się przed kamerami. To TYLKO przyjaźń? Chemię czuć z daleka

Gdy w Polsce pogoda była jeszcze daleka od wiosennej, Marta Krupa wyjechała do gorącego Dubaju. W tym samym czasie zrobił to Piotr Mróz. I choć celebryci nie pozowali do wspólnych zdjęć, to internetowi "śledczy" zauważyli, że zdjęcia publikowane w sieci przez Krupę i Mroza wiele łączy. Połączyli kropki i wyszło im, że ta dwójka ze sobą romansuje!

Potencjalny romans nie byłby niczym złym! W końcu i Marta, i Piotr oficjalnie byli singlami. Ona jakiś czas temu rozeszła się z mężem, a on rozstał się z wieloletnią partnerką, z którą zaręczył się wcześniej w Licheniu. Należała im się odrobina szczęścia...

Krupa i Mróz stanowczo ukrócili plotki o romansie

Niestety, tym razem fani celebrytów nie trafili i o romansie nie było mowy. Mróz, gdy tylko usłyszał o tym, że przypisuje mu się związek z siostrą Joanny Krupy, zareagował. Bardzo religijny aktor nagrał filmik, w którym wszystko wyjaśnił.

Nie twórzcie żadnych historii, naprawdę. Tutaj nic poza ziomostwem się nie dzieje. Jest jeszcze z nami paczka znajomych, która akurat nie chce się pokazać. Nie róbcie z tego żadnej sensacji. Nic, poza zwyczajnym koleżeństwem nas nie łączy (…). Wasze artykuły odstraszają jej partnerów i moje partnerki - mówił.

Krupa też postanowiła "oczyścić atmosferę". Wyznała, że z Piotrem łączy ją przyjaźń.

To jest mój bliski przyjaciel, spędzamy fajny czas, podobne mamy charaktery. Kilka miesięcy już znamy się i lubimy być ze sobą, ale to nie znaczy, że jest romans, że jest coś między nami. Tylko mam takiego człowieka w moim życiu, któremu ufam i jakbym czegoś potrzebowała to on zawsze będzie dla mnie i to jest najważniejsze, że mamy taki bliski kontakt. On jest moim najlepszym przyjacielem - opowiadała Kozaczkowi.

Czy coś się zmieniło?

Plotki o romansie ustały, ale nieco ponad 2 miesiące później w sieci pojawiły się zdjęcia Krupy i Mroza i to w sytuacji dość intymnej. Na fotkach widać, jak Marta tuli się do Piotra... Ale robi to wcale nie prywatnie, a zawodowo! Krupa zaprosiła przyjaciela do udziału w klipie, jaki nagrywała do swojej piosenki.

Zobaczcie, co tam się działo!

Piotr Mróz podsumował związek z byłą partnerką. „Samotność zaczęła mi odpowiadać"