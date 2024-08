Roxie to "macocha" idealna? Zabrała Kevina z synem i braci do Disneylandu!

Piotr Mróz (36 l.) gra jedną z głównych ról w serialu "Gliniarze". Widzowie mogą znać go także m.in. z "Barw szczęścia" oraz "Pierwszej miłości". Aktor wystąpił również w dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Razem z taneczną partnerką Hanną Żudziewicz w finale programu zmierzyli się z Kajrą i Rafałem Maserakiem. Ostatecznie to gwiazdor "Gliniarzy" wytańczył sobie zwycięstwo. Pytany o to, co zrobi z wygraną śmiał się, że najpierw opłaci... rachunki za telefon. Dodał również, że musi wynagrodzić swojej ukochanej czas spędzony na treningach. Wybranką aktora była piękna modelka Agnieszka Wasilewska.

W maju 2022 roku Piotr Mróz oświadczył się ukochanej przed obrazem Matki Boskiej w Licheniu, o czym poinformował za pośrednictwem Instagrama. "Powiedziała TAK! W miejscu dla nas szczególnym… przed Matką Bożą. W Licheniu. Teraz to miejsce jest jeszcze bardziej wyjątkowe…" - napisał pod ich wspólnym zdjęciem. Aktor nigdy nie ukrywał, że wiara jest dla niego bardzo ważna. Jednak pytany o to, kiedy zmieni stan cywilny, odpowiadał: "Pomidor".

Piotr Mróz rozstał się z narzeczoną. Podał powód

Teraz wiadomo już, że do ślubu nie dojdzie. Informację o zerwanych zaręczynach potwierdził sam Piotr Mróz. W rozmowie z Pudelkiem wyznał, że do rozstania doszło jakiś czas temu. Para była ze sobą od pięciu lat i dzisiaj są zupełnie innymi ludźmi niż wtedy, gdy się poznali. Aktor przyznał, że obecnie więcej ich dzieliło niż łączyło. Stąd decyzja o rozstaniu.

"Rozstaliśmy się jakiś czas temu, spędziliśmy ze sobą pięknych pięć lat. Poznając się, byliśmy zupełnie innymi ludźmi. Na tym etapie doszliśmy do wniosku, że więcej nas dzieli, niż łączy. Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, aczkolwiek nadal jesteśmy w dobrych relacjach. To nie było zbudowane na jakiejś kontrowersji czy zdradzie z którejś strony. Po prostu, czasem coś wygasa. Dziękuję byłej narzeczonej za te pięć naprawdę cudownych lat, życzę jej jak najlepiej i trzymam za nią kciuki" - mówił.

Dziennikarka portalu zapytała Piotra Mroza, czy jest gotowy na wejście w nowy związek. Aktor odpowiedział niepewnie, że "jeszcze chyba nie". Dodał przy tym, że wszystko zależy od tego, kogo spotka na swojej drodze. "Dla mnie związek to nigdy nie jest matematyka. To sytuacja czyni to, czy ja jestem gotowy, czy nie. Jeżeli na mojej drodze stanie osoba, która zrobi na mnie wrażenie, to w to pójdę. Nie będę się przed tym bronił. Jeżeli Pan Bóg da i postawi kogoś na mojej drodze" - przyznał gwiazdor "Gliniarzy".

