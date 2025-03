Nie żyje gwiazda "Słonecznego patrolu"! David Hasselhoff w żałobie

Gigantyczna zadyma w "Must Be The Music"! Maciej Rock opisuje dramatyczny atak furii za kulisami

W czwartek 6 marca do mediów dotarły tragiczne wiadomości zza oceanu. Gwiazda "Słonecznego patrolu" została znaleziona martwa w swoim domu. Pamela Bach-Hasselhoff w ostatnim czasie przestała odzywać się do bliskich. Zaniepokojeni pojechali do niej do domu i znaleźli ją martwą. Miała 62 lata.

Tragiczna śmierć gwiazdy "Słonecznego patrolu"

Gwiazda serialu "Słoneczny Patrol" i była żona Davida Hasselhoffa, Pamela Bach-Hasselhoff, została znaleziona martwa w swoim domu w Los Angeles. Ciało aktorki znaleźli w środę 4 marca jej bliscy. Brak kontaktu z gwiazdą bardzo ich zaniepokoił. Niestety, na miejscu w pięknej willi w Los Angeles potwierdziły się najgorsze obawy.

Ametykańskie media donoszą, że ustalono, iż Pamela Bach-Hasselhoff popełniła samobójstwo. Nie zostawiła jednak listu pożegnalnego, więc nigdy się nie dowiemy, dlaczego podjęła tę ostateczną decyzję.

David Hasselhoff w żałobie

David Hasselhoff nie ukrywa, że śmierć byłej żony pogrążyła go w głebokim smutku i żałobie. W wywiadzie dla "The Mirror" podziękował także wszystkim, którzy udzielili mu wsparcia w tym trudnym czasie.

Nasza rodzina jest głęboko zasmucona odejściem Pameli Hasselhoff. Jesteśmy wdzięczni za ogrom miłości i wsparcia w tym trudnym czasie, ale uprzejmie prosimy o prywatność, ponieważ jesteśmy w żałobie i przechodzimy przez trudny czas.

Pamela Bach-Hasselhoff grała w serialu "Słoneczny Patrol" przez 10 lat. Gwiazda wcieliła się w Kaye Morgan, właścicielkę kawiarni. Była żona Davida Hasselhoffa występowała także m.in. w: "Knight Rider", "Cheers" i "The Young and the Restless".

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

