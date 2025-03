17-letnia Ola z "MasterChefa" nie żyje. Co się stało? Co z pogrzebem? Prokuratura komentuje

Autor:

Aleksandra była młoda, pełna energii, zawsze roześmiana. I uwielbiała gotować. Nic dziwnego, że pojawiła się w programie "MasterChef Nastolatki", a o przepisach rozprawiała też w sieci.

Tworzyć z Tobą pierwszą edycję naszego programu to była sama przyjemność! Spełniaj Marzenia! - pisała ekipa "MasterChefa" w kwietniu 2024 r.

Niespełna rok później twórcy programu wystosowali zupełnie inny wpis dotyczący utalentowanej Oli.

Zobacz także: Nie żyje 17-letnia uczestniczka "MasterChef Nastolatki". Odnaleziono ciało młodziutkiej Oli

Ekipa "MasterChefa" żegna zmarłą Aleksandrę

Dopiero co zaczęła się kolejna edycja programu o gotowaniu skierowanego do nastolatków. Na instagramowym profilu "MasterChef Nastolatki" nie brakuje nagrań i zdjęć z nowego sezonu, ale pomiędzy nimi można znaleźć wpis, który łamie serce. To pożegnanie zmarłej Aleksandry.

Istnieją różne rodzaje bólu, większe i mniejsze, a każdy zostawia blizny. Czasami zupełnie niewidoczne, ale odczuwalne gdzieś głęboko pod warstwami skóry, krwi i kości - w duszy. Odejście Oli zostawia tam otwartą płonącą ranę, która nigdy się nie zagoi, szczególnie u tych, którzy ją kochali. Tej śmierci nie da się wytłumaczyć, oswoić, zracjonalizować. Jedyne, co możemy zrobić, to połączyć się w bólu z tymi, którzy cierpią najbardziej – z jej rodziną i przyjaciółmi. Nie znamy słów, którymi moglibyśmy wyrazić żal i współczucie. Cokolwiek byśmy napisali lub powiedzieli, nie będzie to adekwatne do oceanu smutku, który pochłonął wszystkich, którzy znali Olę. Jesteśmy z wami - napisali twórcy formatu "MasterChef Nastolatki".

Zobacz także: Przemysław Klima zdradził, co powinno się znaleźć w sałatce jarzynowej. Zaskoczeni?

Co się stało Oli? Co z pogrzebem? Prokuratura wydała oświadczenie

Aleksandra zaginęła 28 lutego 2025 r. 17-latka wyszła z domu z samego rana i nie wróciła ani nie skontaktowała się ze swoimi bliskimi. Dziewczyna była znana w Olsztynku, gdzie mieszkała, między innymi dzięki udziałowi w programie "MasterChef Nastolatki". Sprawa jej zaginięcia szybko pojawiała się lokalnych mediach wraz z komunikatem policji z prośbą o pomoc w poszukiwaniach.

Zaginęła Aleksandra S. 17- latka wyszła z domu w Olsztynku w piątek 28.02 około godz. 6 i do chwili obecnej nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną - pisała miejscowa policja w mediach społecznościowych.

Zobacz także: Szef kuchni z "MasterChefa" o zarobkach w gastronomii. Niewiarygodne słowa!

2 marca Ola została odnaleziona, niestety już nie żyła. 3 marca miała odbyć się sekcja zwłok licealistki.

Czynności w tej sprawie już podjęła Prokuratura Rejonowa Olsztyn Południe. Ciało zabezpieczono. Przeprowadzono oględziny. Dzisiaj będzie przeprowadzona sekcja zwłok. Wstępnie wykonane czynności nie wskazują na udział w zdarzeniu osób trzecich. Ale szczegółów zdarzenia, z uwagi na jego charakter na razie przekazywać nie będziemy - powiedział "Faktowi" Daniel Brodowski, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Obecnie nie ma jeszcze informacji o dacie pogrzebu Aleksandry.

W godzinach przedpołudniowych będzie sekcja, po wykonaniu czynności, wydajemy ciało. Także dzisiaj będzie rodzina mogła odebrać ciało, ale co będzie dalej, to już nie jest w naszej gestii.

Zobacz także: Nie żyje finalistka "MasterChefa". Gwiazda miała tylko 35 lat!

Zobacz więcej zdjęć. Bardzo smutne wieści. Nie żyje 17-letnia Ola z "MasterChefa Nastolatki"

Tak wyglądają kulisy pracy "MasterChef Polska" i garderoba Magdy Gessler Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.