Już po pogrzebie 17-letniej Oli z "MasterChefa". Rodzina miała jedno życzenie, szkoła ogłosiła żałobę

Aleksandra miała tylko 17 lat. Była utalentowana, kochała gotować i z entuzjazmem pokazywała to na swoim instagramowym profilu, a wcześniej podczas nagrywania programu "MasterChef Nastolatki". Dziewczyna skradła serca i widzów, i jurorów, którzy teraz ze smutkiem pożegnali ją w sieci.

Do zobaczenia, Sopelku - szefowo Minionków. Nie mieszczę w sobie tego, co się stało. Tulę do serca całą rodzinę - pisała Dorota Szelągowska.