Dorota Szelągowska żegna młodziutką gwiazdę "MasterChef Nastolatki". Poruszające słowa

W miniony weekend media informowały o tragicznym finale poszukiwań 17-letniej Oli. Poszukiwania Aleksandry S. trwały od piątku, 28 lutego. 17-latka wyszła z domu z samego rana i nie wróciła, ani nie skontaktowała się ze swoimi bliskimi. Nastolatka zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "MasterChef Nastolatki". Prowadziła również profil na Instagramie, na którym dzieliła się swoimi przepisami.

O zaginięciu dziewczyny szybko zrobiło się głośno. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb oraz pomocy lokalnej społeczności nie udało się jej odnaleźć żywej. W niedzielę, 2 marca pojawiła się smutna informacja o zakończeniu poszukiwań nastolatki. Jej ciało zostało odnalezione na rodzinnej posesji. Szczegóły dotyczące okoliczności odnalezienia ciała oraz przyczyny śmierci nie zostały ujawnione.

Nastoletnią Olę żegnają w sieci przyjaciele oraz widzowie. Na instagramowym profilu "MasterChef Nastolatki" również pojawiło się poruszające pożegnanie.

(...) Tej śmierci nie da się wytłumaczyć, oswoić, zracjonalizować. Jedyne, co możemy zrobić, to połączyć się w bólu z tymi, którzy cierpią najbardziej – z jej rodziną i przyjaciółmi. Nie znamy słów, którymi moglibyśmy wyrazić żal i współczucie. Cokolwiek byśmy napisali lub powiedzieli, nie będzie to adekwatne do oceanu smutku, który pochłonął wszystkich, którzy znali Olę. Jesteśmy z wami. Ekipa Masterchefa - napisano w oświadczeniu.