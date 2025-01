Finalista programu "The Voice" nie żyje! Miał tylko 44 lata. Makabryczne okoliczności śmierci

Maciek Pela z blondynką u boku. To nie Kaczorowska! Internauci już mówią o romansie. "Pasuje do ciebie ta urocza dziewczyna"

Ryan Whyte Maloney zmarł w wieku 44 lat. Mężczyzna popularność zyskał za sprawą udziału w amerykańskiej odsłonie programu "The Voice", gdzie wykonał utwór "Lights" zespołu Journey i zachwycił jurorów. Odwróciły się wszystkie cztery krzesła, a wokalista dołączył do zespołu Blake'a Sheltona. Ryan dotarł do finału wraz z czterema innymi artystami, lecz ostatecznie nie udało mu się wygrać show. Mimo tego zgromadził pokaźną liczbę fanów w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco relacjonował nie tylko kolejne poczynania w ramach swojej kariery, lecz także życie prywatne. Dzień przed tragedią udostępnił tam chociażby film z baru, w którym bawił się razem z przyjaciółmi. - Damy czadu - mówił na nagraniu, na którym wydawał się szczęśliwy. W rzeczywistości w jego głowie kłębiły się mroczne myśli, o których być może nikt nawet nie wiedział. Prawda wyszła na jaw następnego dnia, kiedy znaleziono zwłoki Ryana. Okoliczności śmierci wstrząsnęły lokalną społecznością. Szczegóły poniżej.

Ryan Whyte Maloney mierzył się z własnymi demonami. Finał okazał się tragiczny

Finalista programu "The Voice" z 2014 roku wrócił do domu, a następnie chwycił za broń. Tak wynika z relacji magazynu People, który powołuje się na koronera hrabstwa Clark w Las Vegas. Ustalenia służby wskazują na to, że mężczyzna sam odebrał sobie życie poprzez zastrzelenie się. Celował w głowę. Teraz z wielu rejonów Stanów Zjednoczonych do rodziny wokalisty spływają kondolencje i wyrazy współczucia. - Na zawsze go zapamiętamy jako pozytywnego gościa - czytamy w mediach społecznościowych.

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Autor: