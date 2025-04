Żużel. Oficjalnie: KS Toruń pozyskał sponsora tytularnego! Właśnie ogłosili decyzję

Spis treści

Klub z grodu Kopernika oficjalnie potwierdził, że pozyskał sponsora tytularnego. PRES Grupa Deweloperska to nowoczesne przedsiębiorstwo deweloperskie, od 2008 r. z realizujące własne projekty deweloperskie, począwszy od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z biurami architektonicznymi, budowę, aż po przekazanie mieszkań klientom.

Prezes KS Toruń: Musimy myśleć o przyszłości klubu

Pod koniec marca środowisko żużlowe obiegła informacja o "wypadnięciu" z nazwy legendarnego Apatora. Prezes Ilona Termińska skomentowała tę kwestię w rozmowie z mediami klubowymi.

- Apator to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, która od lat dynamicznie się rozwija. Jej historyczne związki z toruńskim klubem żużlowym są niepodważalne. Tymczasem dla klubu możliwość sprzedaży praw do nazwy drużyny stanowi istotną szansę na pozyskanie stabilnego wsparcia finansowego, które mogłoby przyczynić się do dalszego rozwoju i wzmocnienia jego pozycji w rozgrywkach. Dzięki naszym kibicom mamy możliwość umieszczenia części herbu na kevlarach, za co jestem ogromnie wdzięczna - podkreśla prezes Termińska.

Żużel jest obecnie bardzo kosztowny. W realiach, w jakich funkcjonujemy, przy składzie, jaki udało nam się zbudować, tworzenie budżetu jest kluczowe. Historyczny KS Apator Toruń to dobro całego lokalnego środowiska żużlowego i jestem przekonana, że niezależnie od oficjalnej nazwy kibice będą skandować właśnie to hasło. Musimy jednak myśleć o przyszłości klubu i jego rozwoju, dlatego w tym roku mamy drobną zmianę, którą - mam nadzieję - kibice zrozumieją. Od spadku zespołu w 2019 roku konsekwentnie, krok po kroku, pniemy się w górę i wierzę, że przy wsparciu fanów oraz sponsorów nadal będziemy to robić - podkreśliła szefowa KS Toruń.

W związku z powyższym, klub zdecydował się na współpracę z PRES Grupą Deweloperską. Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć "Anioły"? - Przeprowadzone przez nas badania mówią o kwocie na poziomie 10-15% wyceny marki - mówiła nam w marcu prezes Termińska.

Już z nową nazwą - PRES Grupa Deweloperska Toruń - drużyna przystąpi do niedzielnego meczu z Betard Spartą Wrocław. Początek o 19:30. Relacja i zdjęcia w toruńskim oddziale "Super Expressu".