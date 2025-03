Żużel. KS Toruń bez legendarnego sponsora w nazwie. Prezes tłumaczy

Spis treści

KS Toruń, czyli bez legendarnego Apatora w nazwie

Klub z grodu Kopernika poprosił przedstawicieli mediów o stosowanie nazwy KS Toruń. Rok temu "Anioły" ścigały się w PGE Ekstralidze z Apatorem w nazwie. W najbliższych miesiącach tego słowa zabraknie w oficjalnych przekazach. - Klub ciąż szuka sponsora tytularnego. Oczekiwana kwota kontraktu to milion złotych. Raczej nie ma szans, by tę rolę przejęła jakaś spółka Skarbu Państwa - napisał w serwisie X dziennikarz Wirtualnej Polski, Mateusz Puka. Te informacje korelują z przekazem, pod którym podpisała się prezes Ilona Termińska. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Ilona Termińska: Musimy myśleć o przyszłości klubu

Prezes KS Toruń rozmawiała z mediami klubowymi. Podczas wywiadu poruszona została kwestia nazwy. - Apator to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, która od lat dynamicznie się rozwija. Jej historyczne związki z toruńskim klubem żużlowym są niepodważalne. Tymczasem dla klubu możliwość sprzedaży praw do nazwy drużyny stanowi istotną szansę na pozyskanie stabilnego wsparcia finansowego, które mogłoby przyczynić się do dalszego rozwoju i wzmocnienia jego pozycji w rozgrywkach. Dzięki naszym kibicom mamy możliwość umieszczenia części herbu na kevlarach, za co jestem ogromnie wdzięczna - podkreśliła szefowa KS Toruń.

Nie zmienia to faktu, jak kosztownym sportem jest obecnie żużel. W realiach, w jakich funkcjonujemy, przy składzie, jaki udało nam się zbudować, tworzenie budżetu jest kluczowe. Wciąż szukamy sponsora tytularnego, który mógłby zająć jedno z miejsc w nazwie drużyny. Historyczny KS Apator Toruń to dobro całego lokalnego środowiska żużlowego i jestem przekonana, że niezależnie od oficjalnej nazwy kibice będą skandować właśnie to hasło. Musimy jednak myśleć o przyszłości klubu i jego rozwoju, dlatego w tym roku mamy drobną zmianę, którą - mam nadzieję - kibice zrozumieją. Od spadku zespołu w 2019 roku konsekwentnie, krok po kroku, pniemy się w górę i wierzę, że przy wsparciu fanów oraz sponsorów nadal będziemy to robić - podkreśliła Ilona Termińska.

Prezes klubu jest optymistką w kontekście nowych nabytków - Mikkela Michelsena i Jana Kvecha. Zadeklarowała również, że nie będzie nerwowych ruchów w kwestii młodzieżowców. Za KS Toruń trzy mecze sparingowe. "Anioły" dwukrotnie pokonały PSŻ Poznań oraz przegrały z ekipą Stelmet Falubaz Zielona Góra.