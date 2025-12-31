Sylwestrowa Moc Przebojów: Tłum uczestników rozgrzany przez gwiazdy. Mamy dużo zdjęć z imprezy Polsatu

Sylwestrowa Moc Przebojów w Toruniu to przepis na sukces? Po bardzo udanej imprezie z przełomu 2024 i 2025 roku, telewizja Polsat i władze grodu Kopernika ponownie doszły do porozumienia. Na toruńską starówkę znów patrzyli widzowie z całej Polski.

W 2025 roku imprezę prowadził m.in. Krzysztof Ibisz, którego zabrakło 12 miesięcy temu. Na scenie pojawiły się gwiazdy z pierwszych stron gazet. Publiczność była wpuszczana na teren imprezy od 17:00, ale już kilka godzin wcześniej tłumy obserwowały próby i oczekiwały na wejście.

Jak wyglądała Sylwestrowa Moc Przebojów w obiektywie? Zobaczcie zdjęcia uczestników i artystów w galerii, przygotowanej przez "Super Express"!

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025/26 w Toruniu: Zdjęcia z imprezy Polsatu

Do 10 tysięcy widzów na terenie festiwalu i nawet dwa razy tyle imprezowiczów na toruńskiej starówce - o takich liczbach mówiło się jeszcze kilka tygodni przed Sylwestrową Mocą Przebojów 2025/26. Do grodu Kopernika przyjechali artyści, wzbudzający ogromne emocje w całej Polsce. Wśród gorących nazwisk znaleźliśmy m.in.:

Beatę Kozidrak;

Zenka Martyniuka;

zespół Lady Pank;

Edytę Górniak;

ekipę Golec uOrkiestra;

Urszulę;

zespół Big Cyc;

Smolastego;

Sławomira i Kajrę;

zespół Perfect z Łukaszem Drapałą

Nic więc dziwnego, że na długo przed imprezą tłumy obserwowały próby artystów. Od godziny 17:00 widzowie byli wpuszczani na teren imprezy. Na samym początku efektownego koncertu scenę zdominował legendarny Thomas Anders, świętujący 40-lecie Modern Talking. Entuzjazm prowadzących zarażał telewidzów, a wykonawcy sprawili, że publiczność natychmiast zapomniała o delikatnym mrozie. Zdjęcia z sylwestra Polsatu prezentujemy w poniższej galerii. Znajdziecie tam uczestników imprezy i efektowne ujęcia artystów!

Ile Toruń zapłacił za imprezę Polsatu?

W tym roku stawki poszły wyraźnie do góry. - Sylwester będzie nas kosztował 1 350 000 złotych. Drugie tyle dołoży Urząd Marszałkowski - mówił nam w listopadzie Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Do tego dochodzi m.in. zabezpieczenie imprezy i posprzątanie terenu. Wstęp na teren wydarzenia był darmowy. Na początku 2026 roku władze grodu Kopernika powinny przekazać szczegółowy bilans Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025/26.