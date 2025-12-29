Sylwester z Polsatem 2025 - kto wystąpi? Te gwiazdy zobaczysz na scenie w Toruniu

Kto wystąpi na Sylwestrze z Polsatem 2025?

31 grudnia 2025 roku Rynek Staromiejski rozbrzmi hitami, a miliony widzów przed telewizorami będą świadkami niezapomnianego show. Polsat obiecuje rekordową liczbę artystów, którzy zaprezentują różnorodne gatunki muzyczne – od popu i rocka, przez disco polo, aż po taneczne brzmienia lat 80. Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 rozpocznie się 31 grudnia o godzinie 19:45 i będzie transmitowana na żywo w Polsacie.

Przeczytaj także: Wiemy, ile Toruń zapłaci za Sylwestra Polsatu. Stawki ostro w górę

Gwiazda wieczoru i przeboje lat 80. na Sylwestrze w Toruniu

Główną zagraniczną gwiazdą wieczoru będzie Thomas Anders z Modern Talking & Band. Ikona lat 80. rozgrzeje publiczność swoimi największymi przebojami, takimi jak "You're My Heart, You're My Soul" czy "Cheri Cheri Lady". Anders, który niedawno odświeżył albumy Modern Talking, z pewnością sięgnie po utwory, które bawiły pokolenia.

Plejada polskich gwiazd na Sylwestrowej Mocy Przebojów

Na scenie w Toruniu wystąpi prawdziwa plejada polskich artystów, reprezentujących różne gatunki muzyczne. Wśród nich znajdą się:

Beata Kozidrak i Bajm – legendy polskiej sceny, gwarantujące niezapomniane hity.

Edyta Górniak – jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, która zapowiedziała wyjątkowy duet z Miuoshem.

Lady Pank – zespół z bogatym dorobkiem artystycznym i wieloma pokoleniowymi przebojami.

Perfect i Łukasz Drapała – klasyka polskiego rocka w nowej odsłonie. Łukasz Drapała, jako nowy wokalista, zaprezentuje odświeżone aranżacje znanych utworów.

Golec uOrkiestra – gwarancja góralskiej energii i dobrej zabawy.

Enej – zespół łączący folk z rockiem, znany z hitów takich jak "Radio Hello", "Skrzydlate Ręce" czy "Lili". Zespół potwierdził, że zaprezentuje odświeżone aranżacje swoich przebojów, a towarzyszyć im będzie Bum Bum OrkeStar.

Urszula – wokalistka znana z wielu przebojów.

Ania Wyszkoni – artystka o charakterystycznym głosie.

Alicja Majewska – ceniona wokalistka z wieloletnim doświadczeniem scenicznym.

Majka Jeżowska – artystka uwielbiana przez pokolenia.

Smolasty – popularny artysta młodego pokolenia.

Big Cyc – zespół znany z energetycznych występów.

Alien x Majtis, Kuba i Kuba, Jonatan i BumBum OrkeStar – wykonawcy reprezentujący różnorodne style. Kuba i Kuba, zdobywcy drugiego miejsca w jednym z programów muzycznych, prawdopodobnie zaśpiewają swoje radiowe hity "Dość" i "Więcej nas".

Królowie disco i ich hity na Sylwestrze z Polsatem

Fani disco polo również nie będą zawiedzeni. Na scenie pojawią się najpopularniejsi przedstawiciele tego gatunku:

Zenek Martyniuk – król disco polo, którego obecność jest już potwierdzona.

Sławomir i Kajra – duet znany z hitów, które porywają do tańca. Sławomir zapowiedział, że oprócz "Miłości w Zakopanem", jego set będzie obfitował w niespodzianki.

Marcin Miller i Boys – kolejni przedstawiciele disco polo, którzy urozmaicą wieczór "klasykami" gatunku.

Skolim – popularny artysta disco polo, znany jako "Król Latino", który rozgrzeje parkiet swoimi tanecznymi hitami.

Łobuzy – zespół znany z przebojów wpadających w ucho, którzy wraz z Zenkiem Martyniukiem zaśpiewają hit "Mandacik".

Magdalena Narożna oraz Piękni i Młodzi – zespół disco polo.

Norbi – artysta znany z hitu "Kobiety są gorące".

Toruń gospodarzem Sylwestrowej Mocy Przebojów

Po raz drugi "Sylwestrowa Moc Przebojów" odbędzie się w Toruniu, na Rynku Staromiejskim. Organizatorzy obiecują widowisko z nowoczesną scenografią wkomponowaną w zabytkowy krajobraz historycznej części miasta, wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Wydarzenie to jest jednym z najpopularniejszych masowych koncertów plenerowych w Polsce. Ubiegłoroczne widowisko zgromadziło przed telewizorami średnio ponad trzy miliony widzów.

Znamy gwiazdy Sylwestra z Dwójką na Stadionie Śląskim! Kto wystąpi na scenie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.