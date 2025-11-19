Wiemy, ile Toruń zapłaci za Sylwestra Polsatu. Stawki ostro w górę

Konrad Marzec
Mariusz Korzus
2025-11-19 12:12

Zaczęło się odliczanie do największej imprezy plenerowej w Toruniu, czyli Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem. W zeszłym roku władzom miasta przyszło zapłacić za nią milion złotych. W tym roku stawki poszły w górę. Z kasy miasta trzeba będzie wyłożyć grubo ponad milion złotych. Swoje dorzucą władze województwa kujawsko-pomorskiego.

  • 7 października informowaliśmy czytelników, że Sylwestrowa Moc Przebojów, zwana Sylwestrem Polsatu ponownie zagości w Toruniu. Mieszkańcy grodu Kopernika i goście pożegnają 2025 rok i przywitają kolejny w samym sercu starówki.
  • Dziennikarz "Super Expressu" ustalił, ile miasto zapłaci za hitową imprezę. Inflacja dotknęła nawet wydarzenia kulturalne!
  • Szczegóły zdradził nam prezydent Paweł Gulewski. 

Sylwestrowa Moc Przebojów 2024/25 w Toruniu była sukcesem

Ta impreza to był wielki sukces promocyjny Torunia. Liczby nie kłamią. Według danych, Sylwestrowa Moc Przebojów 2024/25 w Toruniu była najchętniej oglądanym tego typu wydarzeniem w polskiej telewizji. Średnia oglądalność wynosiła ponad 3 miliony. Oczywiście najwięcej osób zgromadziło się przed odbiornikami telewizyjnymi w czasie odliczania sekund starego roku. 4 miliony widzów - to musi robić wrażenie, nawet na przeciwnikach tej imprezy. Wśród artystów znaleźli się m.in.:

  • Doda,
  • Lady Pank,
  • Oskar Cyms,
  • Zenek Martyniuk.

Co więcej - mimo wielu obaw, to był bardzo spokojny Sylwester Polsatu. Nikomu nic się nie stało. Władze miasta względy bezpieczeństwa dopięły na ostatni guzik.

Ponownie na starówce, ale będzie drożej

Najbardziej z Sylwestra cieszyli się restauratorzy i hotelarze. Zarobili więcej niż zwykle. Teraz znów czeka ich niezły zarobek. Ceny w hotelach są wysokie. Jest w tym miodzie jednak malutka łyżka dziegciu. Tą łyżeczką jest kwota, jaką miasto musi wydać na organizację tej imprezy. W zeszłym roku był to milion złotych, drugie tyle dołożyły władze województwa kujawsko-pomorskiego. Teraz lokalne władze ponownie porozumiały się z Polsatem. Na jakich warunek?

- Sylwester będzie nas kosztował 1 350 000 złotych. Drugie tyle dołoży Urząd Marszałkowski - mówi naszemu dziennikarzowi Paweł Gulewski, prezydent Torunia. W tym roku na scenie na toruńskim rynku ma wystąpić jeszcze więcej wielkich gwiazd niż w zeszłym roku. Nazwiska będą sukcesywnie ujawniane przez organizatorów.

Galeria ze zdjęciami: Tak wyglądała Sylwestrowa Moc Przebojów 2024/25 w Toruniu

Sylwestrowa Moc Przebojów 2024. Tłumy na imprezie Polsatu w Toruniu. Zdjęcia gwiazd i uczestników
94 zdjęcia

