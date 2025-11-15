Doda w różowym dresie i bez makijażu pod studiem TVP. Wiemy, co tam robiła. Dołączy do Rodowicz i Steczkowskiej!?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Anna Szubińska
2025-11-15 5:58

Doda znów przejmuje sylwestrową scenę – i to w miejscu, którego nikt się po niej nie spodziewał. Jak ustalił „Super Express”, wokalistka dołącza do Maryli Rodowicz i Justyny Steczkowskiej, tworząc najbardziej wybuchowe trio, jakie kiedykolwiek pojawiło się na Sylwestrze z Dwójką. A paparazzi przyłapali ją w chwili, która mówi więcej niż oficjalne oświadczenia: w różowym dresie, bez makijażu, z pieskami pod pachą… pod studiem TVP.

Doda pojawiła się przed studiem TVP w luźnym, domowym wydaniu, co tylko podsyciło domysły. Ustaliliśmy, że dziś właśnie tam powstawały materiały promujące katowicką imprezę. Teraz już wiadomo: nie tylko Rodowicz, ale i Doda porzuciły Polsat na rzecz TVP. 

Wybuchowy skład w Katowicach

Tegoroczna sylwestrowa scena TVP zapowiada się jak starcie tytanek polskiej estrady. Oprócz Dody i Maryli Rodowicz, swoje wejście już kilka tygodni temu zapowiedziała Justyna Steczkowska, która podczas ostatnich miesięcy konsekwentnie budowała relacje z Telewizją Polską. Teraz gdy stacja potwierdza nazwiska kolejnych gwiazd, staje się jasne, że to trio ma zdystansować konkurencję jednym ruchem.

Dla widzów oznacza to jedno – fajerwerki nie tylko na niebie, ale przede wszystkim na scenie. Każda z artystek słynie z tego, że przygotowuje show dopięte na ostatni guzik, pełne przemyślanych detali, spektakularnych kreacji i „momentów”, o których długo się mówi.

Gwiazdy szykują się do rywalizacji?

Maryla Rodowicz, Doda i Justyna Steczkowska na jednej scenie to zestaw, który gwarantuje emocje również… poza muzyką. Panie są znane z odważnych stylizacji i silnych osobowości, więc nic dziwnego, że już teraz mówi się o nieformalnej rywalizacji o najgłośniejszą kreację. Show pod względem choreografii, świateł i efektów specjalnych ma być – jak słyszymy – dopracowane na poziomie „koncertu trzech gwiazd”, a nie zwykłego sylwestrowego wejścia. Produkcja szykuje dla nich osobne sety, a każda z artystek ma mieć pełną swobodę twórczą. W branży mówi się wręcz o walce na… muzyczne fajerwerki.

Doda nagrywała promosy. TVP stawia na jej zasięgi

Nagła wizyta Dody pod studiem TVP nie była przypadkowa. Paparazzi „Super Expressu” uchwycili ją w drodze na nagrania materiałów promocyjnych, co oznacza jedno – stacja mocno inwestuje w jej udział. Jej nazwisko ma przyciągnąć młodszą publiczność, zwłaszcza że wokalistka jest jedną z najbardziej angażujących postaci w polskim internecie. Połączenie jej z Rodowicz i Steczkowską to ruch strategiczny, a przy okazji gwarancja, że sylwestrowy wieczór w TVP przejdzie do historii.

