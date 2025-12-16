Nie żyje 3. ofiara wypadku, w którym zginęła Kasia Stoparczyk! Przez 3 miesiące lekarzy walczyli o jego życie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-12-16 17:45

W piątek, 5. września 2025 roku, na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe doszło do tragicznego wypadku, w którym Katarzyna Stoparczyk. Na miejscu zginął także kierowca, który prowadził samochód z dziennikarką. Po kilku miesiącach walki o życie trzeciego uczestnika tego tragicznego zdarzenia do mediów dotarła kolejna tragiczna wiadomość. Nie żyje 62-letni mężczyzna z powiatu rzeszowskiego, kierowca drugiego auta.

Do tragicznego wypadku z udziałem znanej dziennikarki, Kasi Stoparczyk doszło 5 września, tuż przed godziną 15:00. W miejscowości Jeżowe zderzyły się dwa samochody marki Skoda. Na miejscu zginęła dwie osoby, w tym Katarzyna Stoparczyk. Dziennikarka jechała na Kongres Kobiet w Katowicach. Podróżowała jako pasażerka na tylnej kanapie.

Szczegóły tragicznego wypadku

Jak relacjonował we wrześniu prokurator Piotr Walkowicz:

Z ustaleń wynika, że w wypadku uczestniczyły dwa pojazdy marki Skoda, jeden z nich jechał z niewielką prędkością, został uderzony w tył przez pojazd jadący w tym samym kierunku.

We wtorek, 16 grudnia 2025 roku do mediów dotarła straszna wiadomość. Nie żyje trzecia ofiara śmiertelna wypadku na S19. 62-letni kierowca drugiego auta, po długiej walce o życie w szpitalu nie przeżył. 

Trzecie kierowca przez 3 miesiące

62-latek z powiatu rzeszowskiego od razu po wypadku był w śpiączce farmakologicznej. Lekarze walczyli o jego życie w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Jego stan był bardzo poważny, śledczy czekali, aby móc go przesłuchać. Zobacz też: Katarzyna Stoparczyk znów będzie rozmawiała z dziećmi na antenie! "W najbliższym czasie rozpoczniemy emisję"

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nisku. Nikomu nie postawiono zarzutów. Prokurator Piotr Walkowicz w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" powiedział, że:

Wypadek ma charakter złożony i skomplikowany. Zasięgamy opinii biegłych, przesłuchujemy świadków, czekamy na wyniki ekspertyz.

Są wstępne ustalenia prokuratury

Jak informuje prokuratura, w sprawie poczyniono już wstępne, ważne ustalenia:

Mamy już ustalenia dotyczące prędkości pojazdów, ich stanu technicznego. Jeszcze w tym roku powołamy biegłych, którzy wydadzą ostateczną opinię w sprawie przyczyn wypadku. 

