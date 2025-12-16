Rodzina Martyniuków jak z obrazka? Syn Daniela Martyniuka ma już pół roku! Faustyna pokazała intymne kadry

Florian przyszedł na świat w czerwcu i od tamtej pory jest oczkiem w głowie swoich rodziców. Daniel i Faustyna Martyniukowie chętnie dzielą się z fanami wybranymi momentami z życia rodzinnego, pokazując, jak zmienia się ich codzienność po narodzinach syna. Sześciomiesięczne urodziny chłopca stały się doskonałą okazją do sentymentalnych wspomnień.

Tak wygląda syn Daniela Martyniuka. Chłopiec ma już pół roku!

Na instagramowym koncie Faustyny pojawił się krótki filmik, na którym półroczny Florian leży na przewijaku i trzyma balony. Urocze nagranie zostało opatrzone prostym, ale wymownym podpisem: "Mam już pół roczku". Chwilę później na jej profilu pojawiła się także rolka z archiwalnymi ujęciami ze szpitala, tuż po narodzinach chłopca.

W nagraniu nie zabrakło rodzinnych kadrów. Widzimy wzruszoną mamę, dumnego tatę oraz dziadków - Danutę i Zenka Martyniuków. Szczególną uwagę internautów przyciągnęły zdjęcia, na których babcia trzyma wnuka na rękach, a Zenek z uśmiechem spogląda na małego Floriana. Uważni obserwatorzy zauważyli również bukiet czerwonych róż, który Daniel wręczył żonie po porodzie.

Pod filmem Faustyna zamieściła poruszające słowa: "Florianek ma już pół roczku. To wielki zaszczyt i spełnienie być Twoją mamą".

Komentarze fanów szybko zapełniły się ciepłymi słowami i gratulacjami. Wielu zwróciło uwagę na urodę chłopca, pisząc, że jest "cały tata".

