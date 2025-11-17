Daniel Martyniuk szokuje nagraniem z półnagą żoną! Obnażył Faustynę. Bardzo intymne zdjęcia

Daniel Martyniuk nie ma żadnych zahamowań. Podczas ostatniego internetowego "odpału" puściły mu wszystkie hamulce. Wszystko zaczęło się w październiku, kiedy zrobił aferę w samolocie wracającym z Hiszpanii. Zdjęcia i nagrania z awanturującym się celebryta trafiły do sieci, a wtedy rozpętało się piekło. Syn Zenka Martyniuka groził wszystkim: dziennikarzom, pracownikom lotniska, a nawet własnym bliskim. Groził, że zmieni nazwisko, spekulował, że jego żona Faustyna spiskuje przeciwko niemu. I choć opublikował również serię pięknych zdjęć z synkiem, to niedługo później udowodnił, że nie wszystkie swoje dzieci traktuje po równo. Niespodziewanie oznajmił w mediach społecznościowych, że Laura, jego córeczka z poprzednią partnerką, która urodziła się w 2019 roku, zawsze miała większy kontakt z dziadkami niż z własnym ojcem. Potem dodał, że dziewczynka "to nie jest dziecko, tylko coś służącego do wyrwania hajsu".

- Ja mam tylko syna. Dzieci nie są kartami, rozumiesz? Florian jest kochany i będzie wychowywany tak jak trzeba - podsumował Daniel Martyniuk, ku zaskoczeniu wszystkich obserwujących jego profil w social mediach. - Ta gościówa, Ewelina cała z tych Rusocic, to ma zrobić coś takiego, że ma załatwić całkowity rozwód. Nie wiem, co ona z tym zrobi. To dziecko to ma zostać nigdy w życiu niepoinformowane, że w ogóle jest spokrewnione z kimś takim jak ja. I wszystkie alimenty, i wszystkie pieniądze, które dostała do tej pory, mają być zwrócone. Co miesiąc może płacić nawet - pisał potem.

Ale to nie koniec. Daniel Martyniuk postanowił teraz zaatakować swoją obecną żonę w niezwykle okrutny sposób. Opublikował bardzo intymne zdjęcia Faustyny, z nagą klatką piersiową, leżącą na łóżku. Szczegóły poniżej.

Daniel Martyniuk przekracza kolejną granicę. Wrzucił do sieci zdjęcia półnagiej żony, Faustyny

Daniel Martyniuk nie cofnie się przed niczym, co udowodnił ostatnimi publikacjami na Instagramie. Na nagraniach pokazał intymne ujęcia ze swoją żoną Faustyną w roli głównej. Kobieta leży na łóżku półnaga, z odsłoniętymi piersiami. I choć wideo zostało już usunięte, to nie zniknęło z sieci - i pewnie na zawsze w niej pozostanie, jak to zwykle bywa z tego typu treściami.

Wygląda na to, że syn Zenka Martyniuka ma poważne problemy, które nie skończyły się po jego ostatnich występkach. Czy ktoś z rodziny zabierze w jego sprawie głos? I jaki będzie finał tego wszystkiego? Czas pokaże.

Daniel Martyniuk urządził awanturę w samolocie