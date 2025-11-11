Co za przemiana! Daniel Martyniuk z żoną i dzieckiem na spacerze

Jesień to dla wielu czas refleksji i zwolnienia tempa. Właśnie w takim klimacie Daniel Martyniuk postanowił podzielić się z fanami wyjątkowym momentem ze swojego życia. Syn Zenona Martyniuka, znanego z przeboju "Przez twe oczy zielone", zamieścił w sieci urocze fotografie, na których pozuje z żoną i maleństwem. Spacer z rodziną musi być dla niego prawdziwą nowością. Do tej pory do sieci wrzucał bowiem tylko kompromitujące siebie i bliskich nagrania oraz zdjęcia. Co za przemiana!

Daniel Martyniuk znowu zaskoczył. Teraz priorytetem jest dla niego rodzina?

Na opublikowanych przez Daniela Martyniuka zdjęciach widać, jak spaceruje wśród jesiennych drzew, trzymając w ramionach swoje maleńkie dziecko. Obok niego idzie żona. Para wygląda na szczęśliwą, a jeszcze niedawno Daniel chciał się rozstać! Czyżby zmienił zdanie? Jest możliwe i tylko czas pokaże, czy ponownie nie będzie chciał wrócić do tego pomysłu.

Niedzielno-jesienny spacer po kościele z rodziną - napisał w sieci Daniel Martyniuk.

Dla wielu obserwatorów Daniela to zupełnie nowy rozdział w życiu syna króla disco polo. Martyniuk, który jeszcze niedawno był bohaterem medialnych skandali i kontrowersyjnych wydarzeń, dziś pokazuje zupełnie inne oblicze. Zamiast głośnych imprez i publicznych spięć, jego codzienność wypełnia spokój, bliskość rodziny i... kontakt z naturą. Niedzielne spacery z żoną i malutkim dzieckiem stały się więc dla niego sposobem na relaks i odcięcie się od medialnego rozgłosu? Internauci nie kryją zachwytu nad zmianą, komentując, że widać zaangażowanie Daniela w życie rodzinne. Pozostaje jednak pytanie, czy ta przemiana jest chwilowa, czy też oznacza nowy etap w jego życiu.

