Co za przemiana! Daniel Martyniuk z żoną i dzieckiem na spacerze

Julita Buczek
2025-11-11 18:13

Daniel Martyniuk, syn słynnego króla disco polo Zenona Martyniuka przeszedł jakąś metamorfozę, bo po raz kolejny pokazał w sieci, że rodzinne szczęście to dla niego w ostatnim czasie największy priorytet. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia, na których widać, jak spędza czas z ukochaną żoną i ich maleńkim dzieckiem podczas jesiennego spaceru. To trzeba zobaczyć!

Jesień to dla wielu czas refleksji i zwolnienia tempa. Właśnie w takim klimacie Daniel Martyniuk postanowił podzielić się z fanami wyjątkowym momentem ze swojego życia. Syn Zenona Martyniuka, znanego z przeboju "Przez twe oczy zielone", zamieścił w sieci urocze fotografie, na których pozuje z żoną i maleństwem. Spacer z rodziną musi być dla niego prawdziwą nowością. Do tej pory do sieci wrzucał bowiem tylko kompromitujące siebie i bliskich nagrania oraz zdjęcia. Co za przemiana!

Daniel Martyniuk znowu zaskoczył. Teraz priorytetem jest dla niego rodzina?

Na opublikowanych przez Daniela Martyniuka zdjęciach widać, jak spaceruje wśród jesiennych drzew, trzymając w ramionach swoje maleńkie dziecko. Obok niego idzie żona. Para wygląda na szczęśliwą, a jeszcze niedawno Daniel chciał się rozstać! Czyżby zmienił zdanie? Jest możliwe i tylko czas pokaże, czy ponownie nie będzie chciał wrócić do tego pomysłu.

Niedzielno-jesienny spacer po kościele z rodziną - napisał w sieci Daniel Martyniuk.

Dla wielu obserwatorów Daniela to zupełnie nowy rozdział w życiu syna króla disco polo. Martyniuk, który jeszcze niedawno był bohaterem medialnych skandali i kontrowersyjnych wydarzeń, dziś pokazuje zupełnie inne oblicze. Zamiast głośnych imprez i publicznych spięć, jego codzienność wypełnia spokój, bliskość rodziny i... kontakt z naturą. Niedzielne spacery z żoną i malutkim dzieckiem stały się więc dla niego sposobem na relaks i odcięcie się od medialnego rozgłosu? Internauci nie kryją zachwytu nad zmianą, komentując, że widać zaangażowanie Daniela w życie rodzinne. Pozostaje jednak pytanie, czy ta przemiana jest chwilowa, czy też oznacza nowy etap w jego życiu.

16 zdjęć
Daniel Martyniuk jednak pojawił się na chrzcie syna! Kilka dni wcześniej wywołał aferę w samolocie
