Al Bano i Romina Power na "Sylwestrze z Dwójką"! Wystąpią obok Stinga w Katowicach

"Felicita" na "Sylwestrze z Dwójką" w Katowicach

Na "Sylwestrze z Dwójką" w Katowicach będą bawić tłumy zebrane pod słynnym "spodkiem' i przed telewizorami największe polskie i światowe gwiazdy. Wśród rodzimych głosów królować będą divy - Maryla Rodowicz, która powraca do TVP, oraz Doda, Justyna Steczkowska i Cleo. Największą światową gwiazdą będzie autor hitów „Shape Of My Heart” i "Every breath you take" - Sting.

Zobacz również: Sting zamyka rok z TVP! Pod Spodkiem szykuje się wielkie show – znamy też polskie gwiazdy "Sylwestra z Dwójką"

Teraz dowiedzieliśmy się, że nie jedyną! Polskę w najważniejszą noc w roku odwiedzi także włosko-amerykański duet Al Bano i Romina Power! Na początku lat '80 wydali hit - "Felicita", czyli po prostu "szczęście", który sprzedał się na całym świecie w ponad sześciomilionowym nakładzie! Prekursorzy nurtu italo disco wyśpiewają swoje "szczęście" w Telewizji Polskiej. Tego nie można przegapić!

Zobacz również: Al Bano i Romina Power. Historia miłości, sukcesu i tragedii, która wszystko zmieniła

"Sylwester z Dwójką" w Katowicach: kto wystąpi?

Oprócz wyżej wymienionych - Stinga, Al Bano i Rominy Power, Maryli Rodowicz, Dody, Cleo i Justyny Steczkowskiej - w TVP na "Sylwestrze z Dwójką" zaśpiewa cała plejada gwiazd. Wśród już potwierdzonych przez stację muzyków wymienia się: Carlę Fernandes, Viki Gabor, Malika Montanę, Blankę Strajkow, Andrzeja "Piaska" Piasecznego, Martę "Mandarynę" Wiśniewską, Michała Wiśniewskiego i Ich Troje, Dawida Kwiatkowskiego, Wiktorię Kidę, Kayah, zespół Modelki, Kaeyrę, Michała Szpaka, Margaret, Kubę Badacha, Roxie Węgiel, Oskara Cymsa, zespół Piersi i Zespół Śląsk.

Impreza startuje 31 grudnia o 19:50 pod katowickim spodkiem i w telewizyjnej Dwójce.