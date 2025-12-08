Sting zamyka rok z TVP! Pod Spodkiem szykuje się wielkie show – znamy też polskie gwiazdy "Sylwestra z Dwójką"

Sting międzynarodową gwiazdą "Sylwestra z Dwójką"

TVP oficjalnie potwierdziła, że Sting będzie międzynarodową gwiazdą wieczoru, a jego występ otworzy blok największych hitów tegorocznej imprezy. W social mediach posypały się komentarze pełne zachwytu – od „Coś pięknego!” po „Ale sztos!”. Jednak pod entuzjazmem pojawiły się też wątpliwości. Część internautów zwraca uwagę, że Sting słynie raczej z nastrojowych, klimatycznych brzmień, a nie typowo sylwestrowych bangerów. „Mocne nazwisko, ale nie na sylwestra” – podsumował jeden z użytkowników. Inni wprost prognozują, że TVP znów będzie musiało walczyć z Polsatem o wynik oglądalności.

Polskie gwiazdy również w pełnej gotowości. Kto jeszcze pojawi się pos Spodkiem

Niezależnie od temperatury dyskusji, program „Sylwestra z Dwójką” wygląda imponująco. U boku Stinga na scenie pojawią się największe nazwiska polskiej muzyki: Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Doda, Kayah, Dawid Kwiatkowski, Roxie Węgiel, Cleo, Viki Gabor, Piersi, Kuba Badach i Margaret. To zestaw, który ma przyciągnąć jak najszerszą publiczność – od fanów klasyki, po młodszych widzów szukających radiowych hitów. Scena pod Spodkiem również ma zostać rozbudowana, by dorównać rangą wydarzeniu i zapewnić odpowiednią oprawę dla światowej sławy artysty.

Sting i Polska – historia, która trwa

Sting zna polską publiczność jak mało który zagraniczny wykonawca. Koncertował w Polsce wielokrotnie, a już w czerwcu 2026 roku powróci do Sopotu na kolejny występ. Sylwestrowy koncert będzie więc nie tylko zamknięciem roku, ale też symbolicznym otwarciem nowego muzycznego sezonu.

Czy TVP wygra sylwestrową batalię?

Czy taki ruch pozwoli TVP odzyskać sylwestrową koronę? Tego dowiemy się 31 grudnia. Jedno jest pewne: o „Sylwestrze z Dwójką” mówi się już teraz więcej, niż ktokolwiek się spodziewał.