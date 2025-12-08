Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Rodzina podała datę i miejsce. Poruszający apel bliskich: „Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-08 18:43

Rodzina Agnieszki Maciąg przerwała milczenie i podała szczegóły jej ostatniego pożegnania. Uroczystości pogrzebowe odbędą się już w poniedziałek na warszawskich Powązkach Wojskowych, a bliscy w poruszającym wpisie poprosili o to, by odprowadzić ją w atmosferze spokoju i miłości. Zamiast kwiatów apelują o wsparcie fundacji, która towarzyszyła Agnieszce w walce z chorobą – gest, który idealnie oddaje jej sposób patrzenia na świat.

Ostatnie pożegnanie Agnieszki Maciąg już w poniedziałek

Rodzina Agnieszki Maciąg przekazała oficjalne informacje dotyczące jej pogrzebu. Uroczystości żałobne odbędą się w poniedziałek, 15 grudnia, o godzinie 11:00, na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. To właśnie tam bliscy, przyjaciele i fani będą mogli oddać jej ostatni hołd.

W poruszającym wpisie, opublikowanym w mediach społecznościowych, Robert Wolański – mąż Agnieszki – podziękował wszystkim za wsparcie i poprosił o to, by pożegnanie odbyło się w atmosferze spokoju i szacunku.

Będziemy wdzięczni za doprowadzenie jej w duchu spokoju, Miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia

– przekazał. We wpisie nie zabrakło również słów wdzięczności dla osób, które wspierały Agnieszkę w czasie choroby. Bliscy podkreślają, że ogrom dobra i troski, jaki otrzymali, był dla nich wielkim umocnieniem. „Z wdzięcznością Robert Wolański z rodziną” – zakończył komunikat, który w sieci wywołał falę ciepłych komentarzy i wspomnień o zmarłej.

Zobacz też: Agnieszka Maciąg przeżyła traumę na religii. A jednak "ciągle, na nowo szukała Boga”

Zamiast kwiatów – apel o wsparcie fundacji

Rodzina zaapelowała, by osoby planujące udział w uroczystości nie przynosiły tradycyjnych wiązanek. Zamiast tego proszą o wsparcie Fundacji Onkologicznej Rakiety, której działalność była Agnieszce szczególnie bliska.

Zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu, przeznaczyć pieniądze na Fundację Onkologiczną Rakiety, która nadal wspiera wiele wspaniałych osób walczących z nowotworem.

W poście podano również numer konta, na który można przekazywać darowizny, z dopiskiem „Pełnia życia”.

Zobacz: Agnieszka Maciąg od roku się nie pokazywała publicznie. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach!

Symboliczne pożegnanie kobiety pełnej światła

Czarno-biała fotografia Agnieszki, którą dołączono do komunikatu, dopełnia poruszającego przekazu. Naturalna, pogodna, zapatrzona w przestrzeń – dokładnie taka, jaką zapamiętali ją ci, którzy ją kochali i podziwiali. Jej odejście pozostawiło wiele niedokończonych historii i pustkę, której nie sposób wypełnić, ale rodzina pragnie, by ostatnie pożegnanie było przede wszystkim wyrazem wdzięczności i miłości. Mąż Agnieszki Maciąg obiecał także w opublikowanym wcześniej wpisie, że zrobi wszytko, by profil gwiazdy na Facebooku nadal był miejscem pełnym życia

Niewielu ludziom w obecnym planie Ziemi dane jest połączyć, zespolić piękno duszy z pięknem ciała i mądrością umysłu. To bardzo trudne, by nie zatracić tego pierwszego dla komercji. Pani Agnieszka pokazała, że można. To wspaniała lekcja i wielki szacunek. Ogromnie żal, że tak krótko uczyła. Ale kto miał to pojąć, ten pojął.Mózg się smuci, lecz dusza śpiewa.

- czytamy w jednym z komentarzy pod postem. 

Zobacz też: Z Białegostoku na wybiegi Lagerfelda. Agnieszka Maciąg podbiła świat mody lat 90., po czym zniknęła ze sceny

Robert Wolański, Agnieszka Maciąg
39 zdjęć
Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Poruszające słowa księdza
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA MACIĄG
POGRZEB