Arkadiusz Janiczek walczy w sądzie z małżonką! "Całe swoje życie zawierzam Bogu". Wciąż wierzy w pojednanie

Arkadiusz Janiczek rozstał się z żoną już kilka lat temu, ale to wciąż nie zostało sformalizowane. Małżonkowie mają za sobą kolejną rozprawę rozwodową, której termin ustalono na 8 grudnia. Niestety, sprawa jest na tyle skomplikowana, a stosunki między byłymi partnerami napięte, że nie widać finału. Małżonkowie wciąż czekają na rozstrzygnięcie.

Aktor do niedawna nie chciał komentować kwestii dotyczących rozwodu.

Dopóki pewne procesy się nie zakończą dla dobra mojej rodziny nie chcę wypowiadać się na ten temat. Na razie jestem ich czasem biernym, a czasem czynnym obserwatorem. Jeszcze przyjdzie czas na podsumowania - mówił Plejadzie w lipcu 2025 r.

Janiczek komentuje. Wierzy w pojednanie z żoną!

Ostatnio jednak zmienił zdanie. Wygląda na to, że aktor wciąż wierzy w możliwość pojednania z żoną! Ta w rozmowach z mediami zdecydowanie podkreśla, że nie ma na to szans. Kobieta wyprowadziła się z domu, a razem z nią córki, za to Janiczek okupuje lokum, z którego miał zostać eksmitowany.

Od kiedy jestem mężem i ojcem, codziennie walczę o moją rodzinę. Nie inaczej było dziś. Szansa na pojednanie… dla mojej żony nie ma rzeczy niemożliwych. Byłem wzruszony tym, że po rozprawie czekała na mnie przy wyjściu z sądu - wyjawił "Super Expressowi" Arkadiusz Janiczek.

Żona Arkadiusza na początku roku mówiła:

Warto zaznaczyć, że te jego wywiady, w których kreuje pozory szczęścia, to tylko bzdury. (...) On nadal udziela wywiadów, w których twierdzi, że nasze małżeństwo jest w doskonałej kondycji, że "jesteśmy szczęśliwi, a kluczem do tego szczęścia jest "wiara w Boga oraz wartości katolickie".

Anna wspominała, że w tle całego postępowania miały pojawiać się kwestie przemocy domowej i traumatycznych doświadczeń.

Aktor jest bardzo wierzący

Janiczek nie ukrywa swojego przywiązania do wiary katolickiej. Codziennie modli się o powrót ukochanej. Ma cierpieć, ale pokłada swoją nadzieję w modlitwie oraz wierze.

Największą siłę daje mi modlitwa. Codziennie, chociaż na kwadrans, chodzę do kościoła. Całe swoje życie zawierzam Bogu, do czego zachęcają mnie spowiednicy. Niezależnie od tego, na jakim krańcu Polski jestem, zawsze słyszę: "Oddaj to Bogu, a kiedyś zobaczysz, po co to było. On ma w tym swój plan" - wyznał Plejadzie.

Z jednej strony jest bardzo religijny aktor, z drugiej jego żona, która przedstawia swoją wersję wydarzeń związanych z rozwodem.

On nie widuje się z córkami. (...) Starsza córka nie chciała z nim rozmawiać, a wobec młodszej ma sądowy zakaz kontaktu. Nie jest to przypadkowe rozporządzenie - zostało wydane na podstawie konkretnych przesłanek. Sąd nie wydaje takich zakazów w każdej sprawie rozwodowej. Przyniósł różę, której córka wcale nie chciała przyjąć. Nie chciała z nim rozmawiać, więc de facto kontaktu między nimi nie ma - opowiadała Anna Janiczek Pudelkowi.

