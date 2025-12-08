Arkadiusz Janiczek na gorąco komentuje spotkanie z żoną w sądzie. "Codziennie walczę o moją rodzinę"

Rozwód medialnej pary zawsze budzi ogromne emocje. Gdy Anna zdecydowała się złożyć pozew, dla wielu było to całkowite zaskoczenie, zwłaszcza że Arkadiusz Janiczek w wywiadach wielokrotnie przedstawiał swoje małżeństwo jako oparte na wierze, modlitwie i wspólnym przeżywaniu duchowości. W tle idealnego obrazu - jak miała ujawnić później Anna - miały kryć się jednak trudne doświadczenia, w tym przemoc. Mimo licznych rozpraw i przesłuchań świadków, końca sprawy wciąż nie widać.

Ostatnie posiedzenie sądu nie przyniosło żadnych przełomowych decyzji. Po raz kolejny odroczono ogłoszenie wyroku, a cały proces wydaje się trwać w nieskończoność. Według informacji ustalonych przez dziennikarzy, aktor nadal zajmuje wspólne mieszkanie, podczas gdy Anna wraz z córkami wynajmuje inne lokum. Wychodzi więc na to, że to jeden z kluczowych elementów konfliktu - choć kobieta wniosła o eksmisję męża, to ona musiała opuścić rodzinny dom.

W ciągu kilku lat przesłuchano wielu świadków, w tym kolegów aktora. Media informowały również o planowanym badaniu więzi ojca z nastoletnimi córkami pary. Procedura miała pomóc ustalić, jakie relacje w rzeczywistości łączą dziewczynki z Arkadiuszem Janiczkiem.

W dniu rozprawy "Super Express" zwrócił się do aktora z prośbą o komentarz. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy, pokazuje, że Arkadiusz Janiczek nadal wierzy w możliwość ocalenia małżeństwa.

Chcielibyśmy zapytać o wynik dzisiejszej rozprawy. Czy jest dla Pana satysfakcjonujący? Czy istnieje jeszcze szansa na pojednanie między Panem, a Panią Anną? - zapytaliśmy Arkadiusza Janiczka. Od kiedy jestem mężem i ojcem, codziennie walczę o moją rodzinę. Nie inaczej było dziś. Szansa na pojednanie… dla mojej żony nie ma rzeczy niemożliwych. Byłem wzruszony tym, że po rozprawie czekała na mnie przy wyjściu z sądu - wyjawił "Super Expressowi" Arkadiusz Janiczek.

