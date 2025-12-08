Wakacje Rozenek w raju warte majątek! Dostała inicjały na poduszce i... deszcz

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan na Malediwach

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła zabrać ukochanego Radzia na prawdziwe wakacje. Para najpierw podróżowała samolotem w pierwszej klasie, następnie mniejszym udała się na rajską wyspę Maamunagau, gdzie wynajęli luksusową i przestronną willę na wodzie. Mogą się tam raczyć egzotycznymi śniadaniami podawanymi do basenu, lub relaksować w łóżku ze specjalną pościelą, na której wyszyto ich inicjały. Ponadto mają do dyspozycji prywatny basen, przy którym Gosia przesiaduje topless, taras, rowery i restauracje. Niestety - częściowo muszą się ukrywać pd dachem, bo na Malediwy wybrali się w porze deszczowej, więc co i raz "napada" ich tropikalna burza.

Małgorzata Rozenek na Malediwach wypoczywa za darmo?

Cena za te wakacje może się opierać nawet o kilkaset tysięcy, biorąc po uwagę podróż z przesiadkami, bilety w pierwszej klasie i zawrotną cenę noclegu - około 9 tysięcy dolarów, czyli 30 tysięcy złotych za noc, ale wszystko wskazuje na to, że państwo Majdanowie nie zapłacili za te luksusy. Biorąc pod uwagę zachwalanie hotelu i oznaczanie go na Instagramie, a także dopisek "zaproszenie" na Instastory Gosi - można przypuszczać, że to jedynie współpraca reklamowa... Tacy to pożyją!

Małgorzatę Rozenek-Majdan na Instagramie śledzi 1,5 miliona obserwujących, więc to faktycznie nie lada grono do którego hotel może dotrzeć z reklamą. Pytanie - ilu z tych obserwujących stać na wykupienie takich wakacji pozostaje otwarte...

