Małgorzata Rozenek-Majdan zarabia miliony w sieci i telewizji

Małgorzata Rozenek-Majdan bez wątpienia jest obecnie jedną z największych polskich gwiazd. Po raz pierwszy można ją było zobaczyć w telewizji w 2007 roku. Od tamtej pory konsekwentnie pnie się na sam szczyt. W 2012 roku związała się ze stacją TVN, której jest wierna do tej pory. Popularność przyniosła jej rola prowadzącej program "Perfekcyjna pani domu".

Gwiazda TVN-u już dawno schowała do szuflady kultową białą rękawiczkę. Nie narzeka jednak na brak pracy. Jest nie tylko osobowością telewizyjną, ale również bizneswoman oraz działaczką społeczną. Małgorzata Rozenek-Majdan prężnie działa też w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,5 miliona osób.

Celebrytka chętnie wykorzystuje swoją popularność, która przekłada się na spore zarobki. W tym roku magazyn "Forbes" wyliczył, że jej marka osobista jest warta 143,8 milionów złotych. Chociaż nie pokrywa się to z jej rzeczywistym majątkiem, to Rozenek-Majdan z pewnością jest jedną z najbogatszych polskich gwiazd.

Zobacz również: Małgorzata Rozenek co trzy lata ma nową twarz. "Jeżeli coś mi przeszkadza, zmieniam to"

Małgorzata Rozenek-Majdan jest fanką luksusowych samochodów

Nowa prowadząca program "Królowe przetrwania" pomnaża swój majątek i chętnie z niego korzysta. Rozenek-Majdan uwielbia pławić się w luksusach. Razem z ukochanym Radosławem i synami mieszkają w ogromnej posiadłości. Nie mogło w niej zabraknąć przestronnej garderoby, która mieści skarby celebrytki - markowe ubrania, luksusowe torebki i buty.

Małgorzata Rozenek jest również miłośniczką samochodów z klasy premium. W przeszłości jeździła m.in. BMW X7, Mazdą CX-60, a kilka lat temu mąż sprezentował jej eleganckiego Mercedesa. Niedawno gwiazda sama dała sobie prezent w postaci nowego Range Rover Sport. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych modeli. Według medialnych doniesień jej "czołg" mógł kosztować od 500 tys. zł do aż 750 tys. zł w zależności od wyboru dodatków i ulepszeń.

Swoim nowym nabytkiem chętnie porusza się po stolicy. Kilka razy została przyłapana "na mieście", jak po wsiada do swojego luksusowego pojazdu. Zawsze wygląda przy tym bardzo stylowo. Nawet gdy ubrana jest w czerwony dres.

Zobacz również: Stylowe pary na balu TVN-u. Show skradła gwiazda "Hotelu Paradise" z przystojnym ukochanym!

QUIZ Żony i partnerki słynnych piłkarzy. Lewandowski, Ronaldo, Beckham, Tomaszewski, Majdan Pytanie 1 z 18 Na początek banał. Żona Roberta Lewandowskiego ma na imię: Ewa Anna Helena Następne pytanie