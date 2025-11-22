Małgorzata Rozenek-Majdan z "wielkim ptakiem" i mężem na Charytatywnym Balu TVN. Kreacja podkreśliła jej figurę

Małgorzata Rozenek-Majdan na tegorocznym Charytatywnym Balu Fundacji TVN zaprezentowała się w zjawiskowej i niezwykle odważnej kreacji, która od pierwszej chwili przyciągała uwagę fotoreporterów i zgromadzonych gości. Jej suknia, utrzymana w głębokich odcieniach czerni i brązu, stanowiła połączenie elegancji i teatralnego przepychu. Gorsetowa góra podkreślała talię i ramiona, natomiast efektownie rozkloszowany dół nadawał stylizacji spektakularnego, wręcz filmowego charakteru. To właśnie dzięki temu połączeniu całość prezentowała się niczym kreacja z największych światowych czerwonych dywanów.

Małgorzata Rozenek-Majdan z "wielkim ptakiem"

Uwagę przykuwał również wyjątkowy dodatek - efektowna torebka ozdobiona długimi elementami przypominającymi strukturalne pióra. Rozłożyste, wachlarzowe formy sprawiały wrażenie, jakby wyrastały po obu stronach sylwetki, tworząc niecodzienny, odważny akcent. "Wielki ptak" Małgorzaty Rozenek-Majdan przykuwał spojrzenia.

Na balu Małgorzacie Rozenek-Majdan towarzyszył jej ukochany mąż Radosław Majdan. Były piłkarz postawił na klasyczny czarny smoking. Radziu w parze z Gosią tworzyli wyjątkowo zgrany i dopracowany duet.

Charytatywny Bal Fundacji TVN przyciągnął plejadę gwiazd

Tegoroczna edycja balu ponownie udowodniła, że polskie gwiazdy doskonale potrafią połączyć wsparcie dla ważnego, charytatywnego celu z modowym rozmachem i świadomością trendów. Wśród uczestników dominowały eleganckie, efektowne kreacje nawiązujące do stylu starego Hollywood, ale nie zabrakło również bardziej eksperymentalnych, odważnych propozycji. Stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych - zarówno formą, jak i detalami, które sprawiły, że nie sposób było przejść obok niej obojętnie.

Czy jej odważny look był strzałem w dziesiątkę?

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"