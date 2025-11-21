Wyklepane Rozenek-Majdan i Wojciechowska prężą się na ściance. Nie wyglądają na swoje lata!

W świecie show-biznesu regularne bywanie na eventach to nie tylko kwestia autopromocji, ale wręcz obowiązek, jeśli chce się pozostać wśród "śmietanki towarzyskiej". Choć media społecznościowe umożliwiają celebrytom codzienny kontakt z fanami, nic nie zastąpi błysku fleszy i obecności na branżowych spotkaniach. W miniony czwartek osobowości znane z pierwszych stron gazet tłumnie odwiedziły prapremierę książki Anny Pamuły "Partnerstwo", będącej zapisem rozmowy z Olgą Leonowicz i Markiem Brzezińskim. Wśród zaproszonych nie zabrakło - Małgorzaty Rozenek-Majdan i Martyny Wojciechowskiej.

Pojedynek na gładkie buzie! Małgorzata Rozenek-Majdan konta Martyna Wojciechowska

Małgorzata Rozenek-Majdan, której stylizacje regularnie stają się tematem dyskusji internautów, tym razem postawiła na klasykę w brązowym odcieniu. Wybrała elegancki kombinezon podkreślony szerokim paskiem w talii, dzięki czemu całość prezentowała się wyjątkowo szykownie. U jej boku pojawił się Radosław Majdan, ubrany w czarne spodnie, dopasowaną marynarkę i beżowy golf stworzyły stylowy komplet. Para chętnie pozowała fotografom, tradycyjnie trzymając się za ręce.

Nie dało się również nie zauważyć gładkiej, niemal idealnej cery Rozenek, o której głośno było po niedawnych zabiegach odmładzających. Celebrytka sama przyznała, że zdecydowała się na odświeżenie wyglądu i efekty tej metamorfozy są doskonale widoczne na zdjęciach.

Drugą gwiazdą, która skradła uwagę gości, była Martyna Wojciechowska. Podróżniczka, znana z zamiłowania do minimalistycznych, ale mocnych stylizacji, zaprezentowała się w zestawie utrzymanym w biało-czerwonej tonacji. Całość uzupełniła o eleganckie szpilki z wyrazistą klamrą i ostrym czubkiem. Choć wydarzenie miało raczej kameralny charakter, jej stylizacja nadawała mu bardziej wyniosłego charakteru.

