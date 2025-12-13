Ewa Chodakowska miażdży nadwagę, otyłość i chudość! Jej umięśnione ciało to dzieło sztuki

Ewa Chodakowska, znana z bezkompromisowych opinii, ponownie wywołała burzę, krytykując nadwagę, otyłość i... chudość.

Trenerka podkreśla, że każda z tych sylwetek stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, apelując o budowanie mięśni.

Zobacz, jak wygląda umięśnione ciało Ewy Chodakowskiej

Ewa Chodakowska hejt. Nazywali ją "babo-chłopem"

Ewa Chodakowska znana jest z tego, że prezentuje doskonałą formę. Trenerka regularnie ćwiczy i dba o odżywianie, a efekty swoich treningów i diety chętnie prezentuje na zdjęciach pokazujących jej ciało z przodu i z tyłu. "Choda" zdaje sobie nic nie robić z okrutnego hejtu, który zalewa ją właściwie po każdym wpisie w mediach społecznościowych. Rozmaici frustraci nazywają ją nawet "babo-chłopem", co patrząc na zdjęcia trenerki, brzmi wyjątkowo absurdalnie. Innym razem ktoś sugerował, że Ewa Chodakowska wygląda jak... chłop. Teraz sportsmenka znowu wywołuje burzę. W swoim nowym wpisie porusza drażliwy temat dotyczący sylwetki i miażdży otyłość, nadwagę i chudość. Przy okazji wspomina o sarkopienii, czyli chorobie mięśni charakteryzującą się głównie spadkiem siły mięśniowej.

Polecamy: Grała w filmach dla dorosłych, dziś jest czeską Ewą Chodakowską. Każdy fragment jej ciała jest wyrzeźbiony do perfekcji!

Ewa Chodakowska zwraca uwagę na mięśnie i miażdży otyłość, nadwagę i... chudość

Trenerka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wbiła kij w mrowisko, ale... się tym nie przejmuje, bo - jej zdaniem - trzeba mówić prawdę, także tę dla wielu niewygodną.

Niepojęte, ile minut dziennie ćwiczy Ewa Chodakowska! Na zdjęciach widać jej ciało z każdej strony

Znowu dostanie mi się po głowie za te słowa. Ale moim obowiązkiem jest mówić prawdę, chociaż bywa bolesna…Choćbym miała obrazić tysiące osób, a jedną uratować. Otyłość to poważna choroba, którą trzeba leczyć we współpracy z lekarzem. Nadwaga to przyczyna wielu chorób metabolicznych i pierwszy etap otyłości. A chude ciało? To kolejne poważne zagrożenie dla zdrowia. Ostatnie dziesięciolecia mody na "chudość" juz zbierają swoje żniwo wśród kobiet generacji X…

- podkreśla Ewa Chodakowska i zwraca uwagę na to, jak ważne dla zdrowia jest budowanie mięśni. - Nawiasem mówiąc, prawda jest taka, że rozmiar nie jest najistotniejszy… zadbane, wysportowane ciało w rozmiarze L czy M może być dużo bardziej atrakcyjne, a przede wszystkim zdrowsze, od ciała odchudzonego dietami cud do rozmiaru S… Nie dajmy się bałamucić!!! - apeluje "Choda", która sama ma bardzo umięśnione ciało, co prezentujemy w naszej galerii.

Galeria: Ewa Chodakowska ma ciało jak dzieło sztuki