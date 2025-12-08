Grała w filmach dla dorosłych, dziś jest czeską Ewą Chodakowską. Każdy fragment jej ciała jest wyrzeźbiony do perfekcji!

- Poznaj Zuzkę Light, "czeską Ewę Chodakowską", która podbija świat fitnessu.
Czesi mają swoją Ewę Chodakowską. 43-letnia Zuzka Light kiedyś występowała w filmach dla dorosłych
W ostatnich latach bardzo wzrosła popularność szeroko pojętego fitness. W Polsce karierę w tej branży robi m.in. Ewa Chodakowska, z której porad treningowych korzysta wiele kobiet. "Choda" nie tylko wspiera inne panie i mobilizuje do treningów, lecz także sama ćwiczy i propaguje zdrowy styl życia. Jej wspaniała sylwetka niestety często jest obiektem ataków zawistnych hejterów (ostatnio została nawet nazwana... "babo-chłopem"), ale trenerka się nimi nie przejmuje i robi swoje. Okazuje się, że swoją Ewę Chodakowską mają także Czesi. Jest nią równolatka Polki - 43 -letnia Zuzka Light. Kobieta ma za sobą bardzo trudną przeszłość - występowała w filmach dla dorosłych. Udało jej się wyrwać z tego świata i dziś realizuje się jako trenerka. Wielkie wrażenie robi jej sylwetka. Każdy fragment ciała Zuzki Light jest perfekcyjnie wyrzeźbiony.
Zuzka Light ma perfekcyjnie wyrzeźbione ciało
Czeska trenerka od lat mieszka w USA i tam robi karierę w branży fitness. O swoich doświadczeniach z pracy w filmach dla dorosłych mówiła, że było to dla niej "upokarzające". Zuzka Light czuje się szczęśliwa, że przetrwała ten trudny dla siebie okres. Występowanie we wspomnianych filmach najpewniej wywołało u niej spadek poczucia wartości. Lekiem na samopoczucie okazał się sport.
Praca w fitnessie pomogła mi wyleczyć się emocjonalnie, poprawić moje postrzeganie siebie i pewność siebie
- wyznała kiedyś "czeska Ewa Chodakowska". Dziś Zuzka Light może pochwalić się niesamowitą sprawnością i perfekcyjnie wyrzeźbionym ciałem. Gorące zdjęcia trenerki prezentujemy w naszej galerii.