Grała w filmach dla dorosłych, dziś jest czeską Ewą Chodakowską. Każdy fragment jej ciała jest wyrzeźbiony do perfekcji!

Ewa Chodakowska dla wieku kobiet w Polsce jest ikoną fitnessu. Za naszą południową granicą furorę robi... czeska Ewa Chodakowska, czyli Zuzka Light, którą na Instagramie obserwuje ponad milion kont! Popularność trenerki jednak wykracza daleko poza Czechy. Mało kto wie, że Zuzka kiedyś grała w filmach dla dorosłych. Każdy fragment jej ciała jest wyrzeźbiony do perfekcji, co można zobaczyć w naszej galerii.

Czesi mają swoją Ewę Chodakowską. 43-letnia Zuzka Light kiedyś występowała w filmach dla dorosłych

W ostatnich latach bardzo wzrosła popularność szeroko pojętego fitness. W Polsce karierę w tej branży robi m.in. Ewa Chodakowska, z której porad treningowych korzysta wiele kobiet. "Choda" nie tylko wspiera inne panie i mobilizuje do treningów, lecz także sama ćwiczy i propaguje zdrowy styl życia. Jej wspaniała sylwetka niestety często jest obiektem ataków zawistnych hejterów (ostatnio została nawet nazwana... "babo-chłopem"), ale trenerka się nimi nie przejmuje i robi swoje. Okazuje się, że swoją Ewę Chodakowską mają także Czesi. Jest nią równolatka Polki - 43 -letnia Zuzka Light. Kobieta ma za sobą bardzo trudną przeszłość - występowała w filmach dla dorosłych. Udało jej się wyrwać z tego świata i dziś realizuje się jako trenerka. Wielkie wrażenie robi jej sylwetka. Każdy fragment ciała Zuzki Light jest perfekcyjnie wyrzeźbiony. 

Zuzka Light ma perfekcyjnie wyrzeźbione ciało

Czeska trenerka od lat mieszka w USA i tam robi karierę w branży fitness. O swoich doświadczeniach z pracy w filmach dla dorosłych mówiła, że było to dla niej "upokarzające". Zuzka Light czuje się szczęśliwa, że przetrwała ten trudny dla siebie okres. Występowanie we wspomnianych filmach najpewniej wywołało u niej spadek poczucia wartości. Lekiem na samopoczucie okazał się sport. 

Praca w fitnessie pomogła mi wyleczyć się emocjonalnie, poprawić moje postrzeganie siebie i pewność siebie

- wyznała kiedyś "czeska Ewa Chodakowska". Dziś Zuzka Light może pochwalić się niesamowitą sprawnością i perfekcyjnie wyrzeźbionym ciałem. Gorące zdjęcia trenerki prezentujemy w naszej galerii. 

