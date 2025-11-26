Sugerowali, że Ewa Chodakowska wygląda jak chłop! Trenerka pokazała zdjęcia, które niemal nic nie zakrywają

Ewa Chodakowska, popularna trenerka fitness, ponownie stała się obiektem hejtu, tym razem z powodu swojego wyglądu.

Internauci zarzucali jej, że "wygląda jak chłop", na co trenerka odpowiedziała odważnymi zdjęciami

Zobacz, jak Chodakowska uciszyła krytyków i dlaczego jej postawa budzi tak wiele emocji.

Ewa Chodakowska wzbudza emocje

Ewa Chodakowska to postać, obok której nie sposób przejść obojętnie. Jej marka w świecie fitnessu naprawdę się liczy. Trenerka jednak wzbudza także kontrowersje. Wielka afera wybuchła po tym, gdy chciała sprzedawać badania na endometriozę, co spotkało się z ogromną krytyką lekarzy. W końcu Ewa Chodakowska usunęła ofertę i przeprosiła za swoją postawę. Emocje wzbudza także to, że trenerka podkreśla, że nie chce mieć dzieci, a to, że nie zdecydowała się na potomstwo, to jej świadomy wybór. Niestety nie każdy to rozumie... Nawet w najbliższym otoczeniu gwiazdy. Kiedyś dostała burę w "prywatnej sytuacji".

Zostałam zrugana. Miałam wrażenie, że w tym najmniejszym gronie jestem nastawiona na taki konkretny lincz i każdy sobie poużywał. To było dla mnie szokujące.

- mówiła Ewa Chodakowska w programie "Miasto kobiet" w TVN. Hejt spotyka trenerkę też za... wygląd. I to mimo tego, że jej ciało jest wyrzeźbione perfekcyjnie.

Ewa Chodakowska odpowiada hejterom zdjęciami, które niemal nic nie zakrywają

Po jednym z ostatnich wpisów Ewy Chodakowskiej na Facebooku zalała ją fala obrzydliwych komentarzy, Trenerka jednak nie da sobie w kaszę dmuchać i odpowiedziała w najlepszy możliwy sposób, pokazując zdjęcia, które niemal nic nie zakrywają.

Pod poprzednim postem zawrzało… dla tych którzy sugerują, że wyglądam już jak CHŁOP, wrzucam pozę przed napięciem mięśni i sekundę później w napięciu

- napisała Ewa Chodakowska. Tym, którzy hejtowali trenerkę, musiało zrobić się co najmniej niezręcznie. No bo gdzie Ewie do chłopa... A w naszej galerii prezentujemy wspomniane zdjęcia celebrytki, a także inne gorące fotografie legendy świata fitnessu. To powinno na zawsze zamknąć usta hejterom.

