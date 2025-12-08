Maryse najgorętszą zawodniczką WWE. Rozpala zmysły tak, że fanom parują okulary

Maryse Mizanin, ikona WWE i żona wrestlera The Miza, po raz kolejny rozpaliła internet. Jej najnowsze zdjęcie na Instagramie wywołało lawinę komentarzy, a fani okrzyknęli ją jedną z najpiękniejszych kobiet w historii wrestlingu. Choć 42-latka ostatni raz w ringu pojawiła się w 2022 roku, jej popularność nie słabnie. Kim jest kanadyjska piękność, która podbiła serca milionów?

Fani w zachwycie po zdjęciu z Las Vegas

Maryse, którą na Instagramie obserwuje blisko 3 miliony osób, opublikowała niedawno zdjęcie z wieczornego wyjścia w Las Vegas. 42-letnia Kanadyjka zapozowała w eleganckiej, czarnej sukience z głębokim dekoltem, do której dobrała czarne kozaki do kolan i małą torebkę. Fotografia, opatrzona jedynie emotikonką czarnego serca, w ciągu kilku dni zebrała ponad 14 tysięcy polubień i mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Fani nie kryli swojego zachwytu nad wyglądem byłej gwiazdy ringu. „Beautiful” - napisał jeden z fanów. „Jesteś piękna” - dodał inny.

Od modelingu do mistrzostwa WWE

Maryse Ouellet, bo tak brzmi jej panieńskie nazwisko, rozpoczęła karierę w świetle reflektorów jako modelka. W 2003 roku zdobyła tytuł Miss Hawaiian Tropic Canada. Jej marzeniem było jednak zostanie diwą WWE, co udało jej się w 2006 roku, gdy po udziale w programie Diva Search podpisała kontrakt z federacją. Szybko wypracowała sobie wizerunek wyniosłej i aroganckiej postaci, co przyniosło jej dużą rozpoznawalność.

Jej kariera w ringu była pasmem sukcesów. Dwukrotnie zdobyła tytuł WWE Divas Champion, stając się pierwszą zawodniczką w historii, która sięgnęła po to trofeum więcej niż raz. Jej pierwsze panowanie, trwające 216 dni, przez wiele lat było najdłuższym w historii tego mistrzostwa. W 2011 roku opuściła firmę, by skupić się na innych projektach.

Życie prywatne i powrót u boku męża

Prywatnie Maryse od lat związana jest z inną gwiazdą wrestlingu. W 2014 roku poślubiła gwiazdora WWE, Mike'a "The Miza" Mizanina, z którym tworzy jedną z najpopularniejszych par w świecie sportowej rozrywki. W 2016 roku powróciła do WWE, aby pełnić rolę menedżerki swojego męża, tworząc z nim na ekranie tzw. "It Couple". Para doczekała się dwóch córek: Monroe Sky i Madison Jade.

Ich życie można śledzić nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w reality show "Miz & Mrs.", który pokazuje ich codzienne perypetie. Ostatni raz Maryse pojawiła się w ringu w styczniu 2022 roku podczas gali Royal Rumble, gdzie wraz z mężem stoczyła walkę przeciwko innej słynnej parze – Edge'owi i Beth Phoenix. Mimo rzadszych występów jej status ikony pozostaje niezachwiany.

