Lando Norris mistrzem świata F1! Po triumfie wpadł w objęcia zniewalającej supermodelki

Za nami kolejny emocjonujący sezon w Formule 1. Do ostatnich metrów ostatniego wyścigu ważyły się losy mistrzostwa świata, a Lando Norris ostatecznie wyprzedził Maxa Verstappena o zaledwie 2 punkty w klasyfikacji generalnej! Po pierwszym w karierze tytule Brytyjczyk wpadł w objęcia pięknej kobiety – modelki i aktorki Magui Corceiro.

Lando Norris do końca drżał o mistrzostwo! Tytuł świętował z boską ukochaną

Rywalizacja w Formule 1 w sezonie 2025 na początku nie zapowiadała się tak emocjonująco. Szybko McLaren zyskał przewagę nad resztą stawki, a Oscar Piastri i Lando Norris zdominowali rywalizację indywidualną. Jednak mistrz z 2024 roku, Max Verstappen, robił co mógł, aby utrzymywać kontakt z rywalami, choć z początku wyglądało to dość blado. Na 10 pierwszych wyścigów aż 5 wygrał Piastri, 2 Lando Norris (czyli aż 7 dla McLarena), 2 Max Verstappen oraz raz zwycięzcą został George Russell. Później jednak karta zaczęła się odwracać – na kolejne dziesięć rund to Lando Norris wygrał 4, a Piastri tylko 2. Do tego Verstappen triumfował 3 razy i znów raz wygrał Russel.

Roman Biliński coraz bliżej spełnienia marzeń! „Być w Formule 2 to już tylko krok od marzenia, jakim jest Formuła 1”

Roman Biliński komentuje 2. miejsce w GP Monaco oraz zwycięstwo Roberta Kubicy w 24h Le Mans

Ostatecznie dobre wyniki Verstappena i dyskwalifikacja McLarena w jednym z wyścigów sprawiły, że przed ostatnim wyścigiem Holender miał realną szansę wyprzedzić Lando Norrisa rzutem na taśmę. Zawodnik Red Bulla zrobił wszystko co mógł, wygrał nawet cały wyścig (trzeci z rzędu), ale Norris zajął 3. lokatę – gdyby zajął choćby o jedno miejsce dalej, to przegrałby tytuł! Najniższy stopień podium dał mu jednak ostatecznie triumf w całej klasyfikacji F1 2025, z zaledwie 2 punktami przewagi nad rywalem z Red Bulla. Po zwycięstwie Lando Norris mógł świętować m.in. w objęciach pięknej partnerki, Magui Corceiro.

Legenda F1 bez ogródek o Robercie Kubicy. Te słowa Hamiltona niosą się po świecie!

Magui Corceira urodziła się w Portugalii i choć ma dopiero 23 lata, to już robi sporą, międzynarodową karierę jako aktorka i modelka. Trudno się temu dziwić, ponieważ pracę modelki rozpoczęła już jako... 10-latka! Natomiast w wieku 17 lat zadebiutowała na ekranie w serialu „Prisioneira” (port. uwięziona lub więźniarka). W kolejnych latach brała udział w innych portugalskich serialach oraz w tamtejszej wersji „Tańca z gwiazdami”. W latach 2019-2024 spotykała się z piłkarzem Joao Felixem, ale od kilku miesięcy na stałe spotyka się z Lando Norrisem. W galerii poniżej znajdziesz zdjęcia pięknej modelki i aktorki.

