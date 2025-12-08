Piotr Korczarowski zaatakowany. Zalał się krwią. Marianna Schreiber patrzyła przerażona

Bartosz Olszewski
2025-12-08 8:47

Żenujące sceny na konferencji przed PRIME MMA. Piotr Korczarowski nie będzie wspominał najlepiej niedzielnego spotkania z lewicowym aktywistą Jasiem Kapelą. Były partner Marianny Schreiber wdał się w bijatykę i... zakończył fatalnie. Po otrzymanych ciosach miał całą rozbitą twarz. Marianna Schreiber patrzyła na tę sytuację z przerażeniem.

  • Piotr Korczarowski kolejny raz pojawi się w klatce. Były już partner Marianny Schreiber zawalczy na początku stycznia
  • Prawicowy aktywista skończył fatalnie. Na niedzielnej konferencji przed galą otrzymał potężne ciosy od Jasia Kapeli
  • Skończył z wielką opuchlizną na twarzy i rozciętym łukiem brwiowym

PRIME: Korczarowski zaatakowany. Schreiber na wszystko patrzyła

Piotr Korczarowski nie ma łatwego życia w sportach walki. Ostatnio przegrał przez dyskwalifikację z drag queen „Dżagą”, a już niedługo stoczy kolejny pojedynek. I zanim do niego doszło, skończył z dużo bardziej zniszczoną twarzą niż w pierwszym starciu w życiu. Podczas niedzielnej konferencji doszło do potężnej awantury z Jasiem Kapelą. Lewicowy aktywista oblał go sosem i rozpętała się awantura.

Korczarowski zdecydowanie nie wyszedł z niej zwycięsko. Były partner Marianny Schreiber otrzymał kilka ciosów i skończył z opuchniętą twarzą i potężnym rozcięciem, przez które krew zalewała mu twarz.

Gwiazda PRIME MMA weszła na wagę w samej bieliźnie. Ale ciało! Rozpaliła zmysły kibiców [GALERIA]

Na wszystko patrzyła z ogromnym niepokojem Marianna Schreiber, która była przerażona rozbitą twarzą swojego byłego chłopaka. W pewnym momencie do Korczarowskiego podszedł nawet jego były przeciwnik mocno zaniepokojony całym zajściem.

Piotr Korczarowski zaatakowany
23 zdjęcia

Rozstanie Scheriber z Korczarowskim po burzliwym związku

Schreiber i Korczarowski pojawili się w niedzielę na jednym panelu, ale obecnie nie są już parą. Ich związek nie przetrwał próby czasu.

- Rozstaliśmy się z Piotrem ostatecznie. Nie będzie już żadnych powrotów. Wyszło po czasie, że patrzymy zupełnie inaczej na rzeczywistość i gdzieś tam te nasze dwa światy nie schodzą się po drodze w jeden. Uznaliśmy, że tak będzie dla nas lepiej, bo po prostu obydwoje momentami ciągnęliśmy się w dół – napisała Schreiber.

Niekończący się dramat. Polityk Konfederacji najpierw pobity, potem porzucony

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Pytanie 1 z 14
Kim jest ten zawodnik?
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARIANNA SCHREIBER
PRIME MMA