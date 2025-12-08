Piotr Korczarowski zaatakowany. Zalał się krwią. Marianna Schreiber patrzyła przerażona

Piotr Korczarowski kolejny raz pojawi się w klatce. Były już partner Marianny Schreiber zawalczy na początku stycznia

Piotr Korczarowski nie ma łatwego życia w sportach walki. Ostatnio przegrał przez dyskwalifikację z drag queen „Dżagą”, a już niedługo stoczy kolejny pojedynek. I zanim do niego doszło, skończył z dużo bardziej zniszczoną twarzą niż w pierwszym starciu w życiu. Podczas niedzielnej konferencji doszło do potężnej awantury z Jasiem Kapelą. Lewicowy aktywista oblał go sosem i rozpętała się awantura.

Korczarowski zdecydowanie nie wyszedł z niej zwycięsko. Były partner Marianny Schreiber otrzymał kilka ciosów i skończył z opuchniętą twarzą i potężnym rozcięciem, przez które krew zalewała mu twarz.

Na wszystko patrzyła z ogromnym niepokojem Marianna Schreiber, która była przerażona rozbitą twarzą swojego byłego chłopaka. W pewnym momencie do Korczarowskiego podszedł nawet jego były przeciwnik mocno zaniepokojony całym zajściem.

Rozstanie Scheriber z Korczarowskim po burzliwym związku

Schreiber i Korczarowski pojawili się w niedzielę na jednym panelu, ale obecnie nie są już parą. Ich związek nie przetrwał próby czasu.

- Rozstaliśmy się z Piotrem ostatecznie. Nie będzie już żadnych powrotów. Wyszło po czasie, że patrzymy zupełnie inaczej na rzeczywistość i gdzieś tam te nasze dwa światy nie schodzą się po drodze w jeden. Uznaliśmy, że tak będzie dla nas lepiej, bo po prostu obydwoje momentami ciągnęliśmy się w dół – napisała Schreiber.

