Ring girls błysnęły na ważeniu przed Gromda 24! Paradowały w skąpej bieliźnie

KH Bartosz Olszewski
2026-02-27 18:08

Emocje przed galą GROMDA 24 rosną! Odetchnąć pozwalają między innymi zjawiskowe ring girls Gromdy, które są ważne częścią każdego wydarzenia tej federacji. Przy okazji gali w lutym 2026 nie brakuje między innymi miss GROMDA - Julii Sucharskiej! Zobacz, jak efektowne ring girls błysnęły na ważeniu przed piątkową galą w naszej galerii zdjęć.

  • Gala GROMDA 24 już w piątek, 27 lutego 2026.
  • Jak zwykle, krwawym walkom na gołe pięści towarzyszą zjawiskowe ring girls.
  • Przed piątkową galą dziewczyny z Gromdy ponownie błysnęły na oczach wszystkich fanów!

Pierwsza gala GROMDA w 2026 roku zapowiada się spektakularnie. Podczas czwartkowego face-to-face przed Gromdą 24 było naprawdę gorąco, a w piątek czeka nas aż 11 walk na gołe pięści! Spora część z nich odbędzie się w ramach meczów: Polska vs Black Power 2, Polska vs Niemcy i Polska vs Anglia. W walce wieczoru zmierzą się Patryk Chacia i Fifen "HeavyHeart", a to wszystko pod czujnym okiem efektownych ring girls!

Seksowne ring girl GROMDY w skąpych strojach! Święty Mikołaj wysłał je na Mikołajki [GALERIA]

GROMDA: Ring girls
Galeria zdjęć 51

Ring girls tylko w bieliźnie przed GROMDA 24

Dziewczyny Gromdy robią wrażenie od pierwszej gali. Już przy okazji ostatniego wydarzenia - GROMDA 23 w grudniu - postarały się dla wszystkich fanów. Dzień przed Mikołajkami wskoczyły w skąpiutkie mikołajkowe stroje i cieszyły się każdą chwilą w otoczeniu najtwardszych bijoków w Polsce! Co przygotują na pierwszą galę w 2026 roku? Tego dowiemy się już w piątek, 27 lutego, a namiastkę widzieliśmy na ważeniu.

Jak to zwykle bywa, ring girls towarzyszyły zawodnikom w skąpych strojach, które podkreślają ich wytrenowane sylwetki. Wśród dziewczyn znalazła się ta najbardziej kojarzona z Gromdą - miss GROMDA, Julia Sucharska. Działała ona przy większości gal, a ta najbliższa nie będzie wyjątkiem. Efektowne zdjęcia ring girls znanych z Gromdy znajdziesz w powyższej galerii.

GROMDA 24: Karta walk. Kto walczy na Gromdzie dzisiaj 27.02.2026?

GROMDA 24 już w piątek, 27 lutego, w Pionkach! Transmisja tylko w systemie PPV na stronie gromda.tv.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GROMDA
RING GIRLS