Ring girls błysnęły na ważeniu przed Gromda 24! Paradowały w skąpej bieliźnie

Gala GROMDA 24 już w piątek, 27 lutego 2026.

Jak zwykle, krwawym walkom na gołe pięści towarzyszą zjawiskowe ring girls.

Przed piątkową galą dziewczyny z Gromdy ponownie błysnęły na oczach wszystkich fanów!

Pierwsza gala GROMDA w 2026 roku zapowiada się spektakularnie. Podczas czwartkowego face-to-face przed Gromdą 24 było naprawdę gorąco, a w piątek czeka nas aż 11 walk na gołe pięści! Spora część z nich odbędzie się w ramach meczów: Polska vs Black Power 2, Polska vs Niemcy i Polska vs Anglia. W walce wieczoru zmierzą się Patryk Chacia i Fifen "HeavyHeart", a to wszystko pod czujnym okiem efektownych ring girls!

Ring girls tylko w bieliźnie przed GROMDA 24

Dziewczyny Gromdy robią wrażenie od pierwszej gali. Już przy okazji ostatniego wydarzenia - GROMDA 23 w grudniu - postarały się dla wszystkich fanów. Dzień przed Mikołajkami wskoczyły w skąpiutkie mikołajkowe stroje i cieszyły się każdą chwilą w otoczeniu najtwardszych bijoków w Polsce! Co przygotują na pierwszą galę w 2026 roku? Tego dowiemy się już w piątek, 27 lutego, a namiastkę widzieliśmy na ważeniu.

Jak to zwykle bywa, ring girls towarzyszyły zawodnikom w skąpych strojach, które podkreślają ich wytrenowane sylwetki. Wśród dziewczyn znalazła się ta najbardziej kojarzona z Gromdą - miss GROMDA, Julia Sucharska. Działała ona przy większości gal, a ta najbliższa nie będzie wyjątkiem. Efektowne zdjęcia ring girls znanych z Gromdy znajdziesz w powyższej galerii.

GROMDA 24 już w piątek, 27 lutego, w Pionkach! Transmisja tylko w systemie PPV na stronie gromda.tv.