Seksowne ring girl GROMDY w skąpych strojach! Święty Mikołaj wysłał je na Mikołajki [GALERIA]

Świąteczny klimat zapanował w Pionkach przed galą GROMDA 23: Balboa vs Słomka

Oszałamiające ring girls pojawiły się na czwartkowym face-to-face w wyjątkowych, mikołajkowych strojach

Zobacz galerię zdjęć ring girls GROMDY

GROMDA 23: Zjawiskowe ring girls w cieniu awantur

Świąteczno-mikołajkowa atmosfera nie udziela się wszystkim. Podczas czwartkowego face-to-face przed galą GROMDA 23 było naprawdę gorąco. Podczas konfrontacji przed meczem Polska vs Black Power doszło do mocnej konfrontacji czterech vs czterech. Ochrona musiała wpaść na scenę i rozdzielać obie zwaśnione strony.

Gdy zawodnicy spotkali się twarzą w twarz emocje eksplodowały. „Heavyheart” ruszył w kierunku Polaka, a za nim wystartowali jego koledzy. Błyskawicznie rozpętała się awantura, z którą z trudem poradziło sobie sześciu ochroniarzy.

Awantura na GROMDA. Rzucili się w czterech na Polaków. Potężne dymy [GALERIA]

Bardzo mocno uważać na siebie musiały ring girls, które są nieodłącznym elementem gal GROMDA. Tym razem ubrane w skąpe, mikołajkowe stroje były jeszcze bardziej czujne niż zwykle i musiały uważać, by nie zostać przypadkowo wplątanym w mocną awanturę.

Zobacz galerię zdjęć ring girls GROMDY poniżej!

Gala GROMDA 23 odbędzie się w piątek, 5 grudnia o godzinie 20:00. Wydarzenie transmitowane będzie tylko w systemie PPV na GROMDA.TV.

W walce wieczoru Bartłomiej „Balboa” Domalik zmierzy się z Jakubem Słomką. Oprócz nich zobaczymy wiele extra-fightów oraz mecz Polska Siła vs Black Power z mocno wyczekiwanym zestawieniem Sebastian „Scarface” Skiermański – Fifen „Heavyheart” Arami.