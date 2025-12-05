Losowanie grup MŚ 2026: Andrea Bocelli zachwyci wszystkich. Te gwiazdy także wystąpią podczas losowania

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-12-05 10:53

Piątkowa ceremonia losowania grup mistrzostw świata 2026 w Waszyngtonie będzie nie tylko kluczowym wydarzeniem dla świata futbolu, ale również wielkim spektaklem artystycznym. Organizatorzy potwierdzili, że uświetni ją występ legendarnego tenora Andrei Bocellego. Włoch nie będzie jednak jedyną gwiazdą wieczoru – na scenie w Centrum Sztuki im. Johna F. Kennedy’ego pojawią się także inne ikony światowej sceny muzycznej.

Adrea Bocelli

i

Autor: Niemiec/ AKPA
  • W piątek, 5 grudnia odbędzie się ceremonia losowania grup mistrzostw świata 2026
  • Organizatorzy przygotowali oprawę rodem z rozdania Oscarów
  • Podczas ceremonii wystąpią wielkie gwiazdy, w tym Andrea Bocelli. Kto jeszcze?

Losowanie grup MŚ: Gwiazdy wystąpią podczas ceremonii

W piątek, 5 grudnia, o godz. 18:00 czasu polskiego w Waszyngtonie rozpocznie się ceremonia losowania grup mistrzostw świata 2026. Uroczystość w Centrum Sztuki im. Johna F. Kennedy’ego uświetnią występy takich gwiazd jak Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger czy grupa Village People. W jednej z wylosowanych grup znajdzie się miejsce dla zwycięzcy marcowych baraży, w których rywalizuje reprezentacja Polski.

Podczas gali wyłonionych zostanie 12 czterozespołowych grup. Obecnie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Polska, aby znaleźć się w tym gronie, musi w marcu pokonać w półfinale barażowym w Warszawie Albanię, a następnie wygrać na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina – Szwecja.

Losowanie grup MŚ 2026: Koszyki. Z kim może zagrać Polska na mundialu?

Zwycięzcy europejskich ścieżek barażowych trafią do czwartego, najniższego koszyka. Oznacza to, że biało-czerwoni w fazie grupowej nie mogą trafić na inne drużyny z tej puli, m.in. na Jordanię, Republikę Zielonego Przylądka, Ghanę czy Nową Zelandię.

Robert Lewandowski, Jan Tomaszewski
28 zdjęć

Tak wygląda grupa marzeń i grupa śmierci dla Polski

Do pierwszego koszyka, na podstawie rankingu FIFA, trafili współgospodarze oraz potęgi światowego futbolu: Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia i Niemcy. Procedura losowania rozpocznie się od koszyka pierwszego. Zgodnie z regulaminem w jednej grupie może znaleźć się tylko jedna drużyna z danej konfederacji, z wyjątkiem strefy UEFA (maksymalnie dwa zespoły).

Teoretycznie możliwe jest wylosowanie tzw. grupy śmierci, w której Polacy mogliby zmierzyć się np. z Brazylią, Marokiem i Norwegią. Wariant optymistyczny zakładałby rywalizację z Kanadą, Australią i RPA.

Losowanie grup MŚ. Tomaszewski grzmi przed ceremonią. "Tam nie będzie frajerów"

Na miejscu w Waszyngtonie przebywa pięcioosobowa delegacja PZPN, na czele z prezesem Cezarym Kuleszą i selekcjonerem Janem Urbanem. Mundial, który odbędzie się w dniach 11 czerwca – 19 lipca 2026 roku, będzie pierwszym w historii z udziałem 48 reprezentacji.

QUIZ. Największe wpadki Polski na mundialach. Znasz niechlubną historię naszej kadry?
Pytanie 1 z 10
W meczu z Japonią w 2018 roku Polacy zasłynęli z?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDREA BOCELLI
LOSOWANIE MŚ