Losowanie grup MŚ 2026: Andrea Bocelli zachwyci wszystkich. Te gwiazdy także wystąpią podczas losowania

W piątek, 5 grudnia odbędzie się ceremonia losowania grup mistrzostw świata 2026

Organizatorzy przygotowali oprawę rodem z rozdania Oscarów

Podczas ceremonii wystąpią wielkie gwiazdy, w tym Andrea Bocelli. Kto jeszcze?

Losowanie grup MŚ: Gwiazdy wystąpią podczas ceremonii

W piątek, 5 grudnia, o godz. 18:00 czasu polskiego w Waszyngtonie rozpocznie się ceremonia losowania grup mistrzostw świata 2026. Uroczystość w Centrum Sztuki im. Johna F. Kennedy’ego uświetnią występy takich gwiazd jak Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger czy grupa Village People. W jednej z wylosowanych grup znajdzie się miejsce dla zwycięzcy marcowych baraży, w których rywalizuje reprezentacja Polski.

Podczas gali wyłonionych zostanie 12 czterozespołowych grup. Obecnie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Polska, aby znaleźć się w tym gronie, musi w marcu pokonać w półfinale barażowym w Warszawie Albanię, a następnie wygrać na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina – Szwecja.

Losowanie grup MŚ 2026: Koszyki. Z kim może zagrać Polska na mundialu?

Zwycięzcy europejskich ścieżek barażowych trafią do czwartego, najniższego koszyka. Oznacza to, że biało-czerwoni w fazie grupowej nie mogą trafić na inne drużyny z tej puli, m.in. na Jordanię, Republikę Zielonego Przylądka, Ghanę czy Nową Zelandię.

Tak wygląda grupa marzeń i grupa śmierci dla Polski

Do pierwszego koszyka, na podstawie rankingu FIFA, trafili współgospodarze oraz potęgi światowego futbolu: Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia i Niemcy. Procedura losowania rozpocznie się od koszyka pierwszego. Zgodnie z regulaminem w jednej grupie może znaleźć się tylko jedna drużyna z danej konfederacji, z wyjątkiem strefy UEFA (maksymalnie dwa zespoły).

Teoretycznie możliwe jest wylosowanie tzw. grupy śmierci, w której Polacy mogliby zmierzyć się np. z Brazylią, Marokiem i Norwegią. Wariant optymistyczny zakładałby rywalizację z Kanadą, Australią i RPA.

Losowanie grup MŚ. Tomaszewski grzmi przed ceremonią. "Tam nie będzie frajerów"

Na miejscu w Waszyngtonie przebywa pięcioosobowa delegacja PZPN, na czele z prezesem Cezarym Kuleszą i selekcjonerem Janem Urbanem. Mundial, który odbędzie się w dniach 11 czerwca – 19 lipca 2026 roku, będzie pierwszym w historii z udziałem 48 reprezentacji.