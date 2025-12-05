Przepiękne aktorki, Najman z żoną i Gola z dziewczyną! Niezwykłe sceny na przedpremierze filmu "Dziki"

Tłum gwiazd sportu i filmu na przedpremierze filmu "Dziki". Marcin Najman i Wojciech Gola przyszli z ukochanymi

Na film "Dziki" czeka cała Polska. Premiera zaplanowana jest na 1 stycznia 2026 roku. W czwartek, 4 grudnia, niektórzy mogli zobaczyć przedpremierowy pokaz, który odbył się w warszawskim kinie Cinema City Sadyba. Takiego tłumu gwizd sportu i filmu w jednym miejscu dawno nie widzieliśmy. To zapewne w dużej mierze zasługa tego, że oba światy łączy reżyser "Dzikiego" Maciej Kawulski, który jest współwłaścicielem federacji KSW. Na przedpremierze zobaczyć mogliśmy byłe i obecne gwizdy mieszanych sztuk walki, zarówno tych poważnych sportowych (m.in. Arkadiusz Wrzosek i Łukasz "Juras" Jurkowski), jak i frikowych (Marcin Najman i Wojciech Gola). Oczywiście nie mogło także zabraknąć samego Kawaluskiego, który pojawił się w oryginalnej stylizacji. Co istotne, i Marcin Najman, i Wojciech Gola pojawili się ze swoimi ukochanymi. "Cesarzowi" towarzyszyła małżonka, a włodarzowi Fame MMA - dziewczyna. Jednak wydarzenie dotyczyło filmu, zatem musieli być też aktorzy. I byli! I to jacy! Z samego topu. Z pań pojawiły się m.in. Julia Wieniawa, Olga Bołądź, Natasza Urbańska, Aneta Zając, Anita Sokołowska i Marcela Leszczak. Z kolei spośród panów dostrzegliśmy takie postacie jak Tomasz Włosok, Leszek Lichota, Mirosław Zbrojewicz czy Sebastian Fabijański.

Gwiazdy na przedpremierze filmu "Dziki": Najman, Gola, Juras, Wieniawa, Bołądź i inni

Film "Dziki" - fabuła, obsada

"Dziki" to niezwykły film - pierwszy w Polsce wyreżyserowany z myślą o wielkim formacie - nakręcony kamerą ARRI ALEXA 65. - Filmowanie na ARRI ALEXA 65 było dla nas naturalnym wyborem, by uchwycić majestat Karpat i surowość historii DZIKIEGO w pełnej skali. Ale to w salach IMAX doświadczenie osiąga swój zenit. To właśnie tam widz może w pełni zanurzyć się w ten świat, poczuć każdy detal, każdą emocję, otoczony obrazem i dźwiękiem, które przenoszą go w sam środek akcji. To właśnie dla takiego kinowego przeżycia tworzyliśmy ten film - czytamy w materiałach prasowych.

Głównym bohaterem opowieści jest półdziki, niemy wojownik (w tej roli Tomasz Włosok) – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego życie splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora... W obsadzie znaleźli się też m.in. Leszek Lichota, Agata Buzek, Anita Sokołowska i Zofia Jastrzębska.