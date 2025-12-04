Słynna polska gimnastyczka lada moment skończy 65 lat. Niewiarygodne, jak teraz wygląda

Gimnastyka artystyczna to sport wymagający niesamowitej sprawności fizycznej i świetnej sylwetki. Doskonale wie o tym Mariola Bojarska-Ferenc, która mimo tego, że dawno zakończyła karierę sportową, cały czas dba o formę. Od czasu do czasu można ją spotkać na jakimś evencie. Słynna polska gimnastyczka lada moment skończy 65 lat. Niewiarygodne, jak teraz wygląda. W galerii prezentujemy najnowsze zdjęcia i archiwalne fotki Marioli Bojarskiej-Ferenc.

Kim jest Mariola Bojarska-Ferenc? Cenią ją także poza Polską

Mariola Bojarska-Ferenc od lat jest istotną postacią w świecie polskiego show-biznesu. Zanim wsiąknęła w towarzystwo celebryckie, zajmowała się sportem. I to od najmłodszych lat. Uprawiała gimnastykę artystyczną i była tak dobra, że trafiła do kadry narodowej. Gdy zakończyła zawodniczą karierę, poważnie wzięła się za fitness i stała się jedną z najpopularniejszych trenerek w Polsce. Mariola Bojarska-Ferenc ceniona jest także poza granicami naszego kraju. Była członkinią organizacji fitness: IDEA Health and Fitness Association i International Chiropractor’s Association. Polka często pojawiała się na branżowych kongresach. Na oficjalnym profilu trenerki na Facebooku można przeczytać, że Mariola Bojarska-Ferenc to "polska trenerka gimnastyki artystycznej, dziennikarka, producentka telewizyjna i filmowa".

Za swoją misję uważa popularyzację zdrowego stylu życia. Była prekursorem fitnessu w Polsce i zapoczątkowała modę na bycie fit

Mariola Bojarska-Ferenc nie wygląda jak babcia. Słynna polska gimnastyczka imponuje formą i wyglądem

Słynna polska gimnastyczka lada moment (14 stycznia 2026 roku) skończy 65 lat. Wiek ten często określany jest jako "babciny". Mariola Bojarska-Ferenc jednak nawet w najmniejszym stopniu nie przypomina typowej babci. Gwiazdę spotkaliśmy w czwartek, 4 grudnia, na specjalnej konferencji dotyczącej 6. edycji kampanii #LUBIESIEBIE. Mariola Bojarska-Ferenc na tle znacznie młodszych celebrytek błyszczała wyglądem. Widać, że jest w znakomitej formie fizycznej. Aż się można zawstydzić... Gimnastyczka wie też, jak podkręcić zainteresowanie. W sierpniu zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym pozowała topless, zasłaniając dłońmi biust. 

Wszystko, co najcenniejsze mam w garści

- napisała chyba nieco prowokacyjnie. A w naszej galerii prezentujemy, jak teraz wygląda Mariola Bojarska-Ferenc i jak zmieniła się przez lata. Jest na co popatrzeć!

