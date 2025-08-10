64 lata i ZERO kompleksów. Mariola Bojarska-Ferenc chilluje nad jeziorem. Osłoniła się jedynie dłońmi

Mariola Bojarska-Ferenc to jedna z najbardziej rozpoznawalnych propagatorek zdrowego stylu życia w Polsce. Od lat związana z telewizją, dziennikarstwem i branżą fitness, nieustannie zachęca do aktywności fizycznej oraz dbałości o ciało i umysł. Jako autorka programów treningowych, książek i poradników stała się inspiracją dla tysięcy kobiet, udowadniając, że wiek to jedynie liczba. Jej social media pełne są motywacyjnych treści, przepisów i treningów, ale też osobistych kadrów, które pokazują, że trenerka nie boi się żyć z pasją i luzem.

Mariolka Bojarska-Ferenc pozuje mężowi w stroju Ewy

Na zdjęciu wykonanym przez jej męża, Ryszarda, trenerka pozuje topless na drewnianym pomoście, zakrywając biust dłońmi. W tle lśni tafla jeziora i bujna zieleń trzcin, a na twarzy trenerki maluje się szeroki, wakacyjny uśmiech.

Wszystko, co najcenniejsze mam w garści

– podpisała kadr, puszczając oko do fanów.

Choć zdjęcie jest odważne, trudno odmówić mu wdzięku i sporej dawki autoironii. Bojarska-Ferenc znana jest z dystansu do siebie i umiejętności bawienia się konwencją – tu balansuje między subtelnym aktem a wakacyjnym żartem. Efekt? Fani w komentarzach chwalą nie tylko sylwetkę, ale i odwagę, by w takim wieku pokazywać się z humorem i bez kompleksów.

64-letnia trenerka od lat jest symbolem energii, wigoru i odwagi, by iść pod prąd konwenansom. Znana z perfekcyjnej sylwetki i charakterystycznego uśmiechu, potrafi zaskoczyć nie tylko formą na macie, ale i odważnymi kadrami w mediach społecznościowych. W świecie, w którym wiele gwiazd obawia się krytyki, ona wrzuca zdjęcie topless i podpisuje je z przymrużeniem oka, udowadniając, że pewność siebie można ćwiczyć równie skutecznie, jak mięśnie brzucha.

Mazurski chill z mężem

64-latka spędza urlop w towarzystwie męża, który – jak widać – chętnie wciela się w rolę fotografa. Romantyczny wypad na Mazury to dla pary czas relaksu, kąpieli w jeziorze i długich spacerów, a dla internautów – okazja do zobaczenia Marioli w mniej oficjalnym, bardzo wakacyjnym wydaniu.

