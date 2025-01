Mariola Bojarska-Ferenc wbiła sobie w twarz kilkadziesiąt igieł i podgrzała własną skórę! Ałaaa! Mamy zdjęcia

Fani w rozpaczy. Popularna piosenkarka zmarła w drodze do szpitala. Miała zaledwie 51 lat

Trenowała gimnastykę artystyczną, a później przez lata z ekranów telewizorów zachęcała Polaków do ćwiczeń. Sport ma więc we krwi, a to sprawia, że Mariola Bojarska-Ferenc wygląda bardzo młodo. Ale drobnym poprawkom w gabinecie lekarskim wcale nie jest przeciwna.

- Medycyna estetyczna? Czemu nie? Najważniejsze, by zabiegi były dobrane do naszej skóry i potrzeb. Ważne są produkty najlepszej jakości i sprawne ręce lekarza specjalisty w tej dziedzinie - podkreśla Mariola Bojarska-Ferenc.

Tuż przed swoimi urodzinami, by pięknie prezentować się na przyjęciu, które wyprawia, gwiazda telewizji zdecydowała się na zabieg radiofrekwencji mikroigłowej, który polega na nakłuwaniu głowicą wyposażoną aż w kilkadziesiąt igieł, które za pomocą fal radiowych podgrzewają skórę i pobudzają jej przebudowę.

NIE PRZEGAP: Mariola Bojarska-Ferenc wsadziła sobie w oczy... linijki! Przerażający widok! Po co to zrobiła?

Rafiofrekwencja mikroigłowa - na czym polega?

Virtue RF to platforma łącząca w sobie technologię mikronakłuwania z falą radiową. To nowoczesne urządzenie, które podczas jednej procedury stymuluję, zagęszcza, wyrównuje koloryt skóry oraz redukuje widoczność zmarszczek. Zabieg mikronakłuwania polega na wprowadzeniu sterylnych igieł, które tworzą mikroskopijne kanały w skórze właściwej. Dostarczana na żądaną głębokość energia fali radiowej, pobudza fibroblasty do przebudowy kolagenu i elastyny. W efekcie skóra jest napięta i zagęszczona - czytamy na stronie kliniki Derma Instytut.

ZOBACZ TAKŻE: Co one sobie robią?! Szokujące zabiegi gwiazd. Ujawniamy! Doda, Warnke, a nawet Wieniawa. A to dopiero początek nazwisk. Mamy zdjęcia

Przed wykonaniem zabiegu na twarz nakłada się znieczulenie. To właśnie w nim pokazała się Mariola Bojarska-Ferenc.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądał zabieg sportsmenki.