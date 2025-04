Nawrocki wręczył Trzaskowskiemu flagę LGBT. „Ostatnio ucieka od tej symboliki”

Co nas czeka?

Symboliczna konfrontacja

Na debacie organizowanej wspólnie przez TVP, TVN i Polsat oprócz kandydatów PiS i PO Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, zjawili się marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, była posłanka SLD Joanna Senyszyn, kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat, Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak. Kandydaci odpowiadali na zagadnienia związane z polityką zagraniczną i dyplomacją. W pewnym momencie Karol Nawrocki wyjął dwie flagi, biało-czerwoną oraz tęczową. – Przez 7 lat prowadziłem politykę pamięci państwa polskiego jako dyrektor muzeum IIWŚ i szef IPN mam relacje na całym świecie. Nie chce się nimi chwalić, ale powiem coś. Zawsze z tą piękną biało-czerwoną flagą i ją będę reprezentował – powiedział. Po czym położył kolorową flagę na mównicę Rafała Trzaskowskiego.

– Mam też dla Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki, mojego szefa sztabu, którego już wymieniał, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z „Gazety Wyborczej”. Więc panie Rafale, ja z biało-czerwoną flagą zawsze na całym świecie od wielu lat i w przyszłości, a inni po swojemu – stwierdził Karol Nawrocki podczas debaty.

Trzaskowski gest kontrkandydata ocenił z kolei jako „tani chwyt”. – To było bardzo smutne. Jak naradzaliśmy się przed debatą to mój sztab mówił, że coś takiego może nastąpić, ja mówiłem, że na tak tani chwyt jednak się kandydat PiSu nie zdobędzie – przekonywał Trzaskowski. Zaznaczył, że nikomu nie odmówi prawa do biało-czerwonej i jego ocenie „wszyscy jesteśmy patriotami”.

– Wy macie jakąś absolutną obsesję i prezes Kaczyński a propos gejów. Ja nie wiem, czego wy się boicie. Kaczyński się boi Europy, boi się gejów, boi się rodeo. To jest naprawdę coś niebywałego. Strach i kompleksy – dodał kandydat KO.

Biejat: ja się tęczowej flagi nie wstydzę

Ostatecznie po flagę symbolizującą ruch LGBT upomniała się kandydatka Lewicy, która postawiła flagę na swoim pulpicie. – Ja ją wezmę, bo się jej nie wstydzę – oświadczyła Magdalena Biejat.