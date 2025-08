Prezydent elekt Karol Nawrocki, choć wybrany, staje w obliczu pytania o możliwość odwołania przed upływem kadencji.

Polskie prawo przewiduje procedurę postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu, która jest odpowiednikiem impeachmentu.

Jakie kroki muszą zostać podjęte, aby prezydent mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej?

Artykuł 130 Konstytucji mówi, że Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg". Ceremonia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, podczas której padną te słowa, zaplanowana jest na środę 6 sierpnia. Czy to oznacza, że były prezes IPN pozostanie na pewno prezydentem do 2030 roku? Otóż niekoniecznie...

Zobacz: Wydało się, co Karol Nawrocki zrobił po koncercie 1 sierpnia! Kto by się spodziewał?

Impeachment w Polsce, czyli Trybunał Stanu dla prezydenta

W amerykańskim prawie istnieje instytucja impeachmentu, która polega na odwołaniu urzędującego prezydenta w drodze specjalnej parlamentarnej procedury. Polskie prawo nie przewiduje takiego rozwiązania, chociaż teoretycznie odwołanie urzędującego prezydenta jest możliwe. Jest to jednak zadanie niezwykle karkołomne i raczej teoretyczne. Polega na postawieniu urzędującego prezydenta przed Trybunałem Stanu.

Sprawdź: Kim jest kapelan Karola Nawrockiego, ks. Jarosław Wąsowicz? Wzbudził sporo kontrowersji

Czy można odwołać prezydenta RP?

Artykuł 145 Konstytucji mówi o odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta RP. Oznacza to, że może być on pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa. - Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu - czytamy. Innymi słowy, wymagana jest większość 374 posłów i senatorów do zawieszenia pełnienia przez niego obowiązków. Później to Trybunał Stanu może orzec usunięcie prezydenta z urzędu. Procedura jest więcej dostępna w polskim prawie, ale skuteczne skorzystanie z niej jest praktycznie niemożliwe.

Galeria poniżej: Karol Nawrocki śpiewa (nie)zakazane piosenki

Sonda Czy Karol Nawrocki będzie dobrym prezydentem Polski? Tak Nie Pożyjemy, zobaczymy. Czas pokaże