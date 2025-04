Nie do wiary jak dziś wygląda dziecięca gwiazda! Dosłownie kipi seksapilem

Tomasz Jakubiak potrzebuje fortuny na leczenie

Tomasz Jakubiak zdobył sympatię widzów, gotując na ekranie. Od dawna związany jest ze stacja TVN. W ubiegłym roku wycofał się z show-biznesu, by skupić się na leczeniu. W Polsce przeszedł kilka serii chemioterapii. Udał się również na specjalistyczne leczenie do Izraela, gdzie spędził kilka tygodni na przełomie roku. Do kraju wrócił skrajnie wyczerpany.

W ostatnim czasie jego stan zdrowia pogorszył się i Tomasz Jakubiak musiał pilnie wyjechać do Aten w celu dalszego leczenia. Do stolicy Grecji nie mógł jednak udać się samolotem czy samochodem. Musiał być bowiem pod opieką medyków. Taki transport to ogromny koszt. Jak informuje Fakt, przewiezienie Jakubiaka na miejsce kosztowało aż 25 tysięcy zł!

A to nie koniec wydatków. Mężczyzna nie czuje się najlepiej, jednak resztkami sił postanowił zaapelować do fanów o to, aby wsparli jego zbiórkę na leczenie. Jego cel to zebrać 1 mln zł - te pieniądze mogą mu uratować życiu.

Gwiazdy wspierają Tomasza Jakubiaka

Apel Jakubiaka odbił się w mediach, a wpłaty zaczęły płynąć lawinowo. W niecałe dwa dni udało się uzbierać ponad 650 tysięcy złotych, kwota ciągle rośnie. Najwyższe wpłaty wyniosły 3 000 zł, 1050 zł i 1000 zł.

Sympatycznego kucharza wspiera ukochana żona, ale też wiele znanych osób. Na początku grudnia odbyła się zorganizowana przez gwiazdy wyjątkowa kolacja charytatywna. I tym razem znajomi kucharza zareagowali i tłumnie udostępniają w sieci link do zbiórki. Przesyłają również słowa wsparcia.

Tomku obiecuję zbierzemy ty pieniądze!!!! Zasługujesz na to przyjacielu kocham cię. Trzymaj się - napisał Michel Moran.

To wszystko jest niesprawiedliwe i bardzo trudne. Ale nie jesteś w tym sam. Jesteśmy blisko – myślami i sercem. Trzymaj się Tomek - dodał Pascal Brodnicki.

Jeszcze się będziemy uśmiechać, cieszyć! Ściskam najmocniej - napisała z kolei Magda Gessler.

Dorota Szelągowska, która od samego początku wspiera swojego przyjaciela. Nie dziwi więc, że i na jej Instagramie pojawiła się prośba o wpłacanie pieniędzy na zbiórkę.

Dzień dobry państwu. Wklejam link do zbiórki na leczenie Tomka Jakubiaka. Tomek w tej chwili jest w Atenach. Trzeba go postawić na nogi, żeby mógł wrócić do Izraela albo żeby mógł kontynuować leczenie w Atenach - mówiła w relacji.

