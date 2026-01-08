Mróz opanuje ten region! Temperatura spadnie do -17 stopni. Gdzie będzie najzimniej?

- IMWG wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Pomorza, gdzie nadchodzi fala siarczystych mrozów.
- Temperatura minimalna w nocy może wynieść nawet -17°C, a w dzień nie przekroczy -8°C.
- Sprawdź, które powiaty są objęte ostrzeżeniem i jak przygotować się na ekstremalne zimno.
Ekstremalny mróz nadciąga nad Pomorze. IMGW ostrzega!
IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed nadchodzącą falą silnego mrozu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od dziś i będzie aktywne do sobotniego poranka. Jak informują synoptycy, jedynie nad samym morzem temperatura będzie nieco wyższa.
„Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -13°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -8°C” - czytamy w komunikacie IMGW.
Dodatkowo, IMGW prognozuje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h. Takie warunki mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób w kryzysie bezdomności i starszych, dlatego warto zwrócić uwagę na potrzebujących w naszym otoczeniu.
Lista powiatów objętych ostrzeżeniem przed silnym mrozem
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązuje w następujących powiatach województwa pomorskiego:
- wejherowski,
- lęborski,
- słupski,
- kartuski,
- kościerski,
- starogardzki,
- gdański,
- kwidzyński,
- tczewski,
- malborski,
- sztumski,
- chojnicki,
- człuchowski,
- bytowski.
Mieszkańcy wymienionych powiatów powinni zachować szczególną ostrożność i odpowiednio przygotować się na nadchodzące niskie temperatury. Pamiętajmy o ciepłym ubiorze, unikaniu długotrwałego przebywania na zewnątrz oraz o zabezpieczeniu swoich domów przed utratą ciepła. Warto też zwrócić uwagę na osoby i zwierzęta, które przez brak schronienia są szczególnie narażone na oddziaływanie ekstremalnych temperatur.