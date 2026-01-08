Mróz opanuje ten region! Temperatura spadnie do -17 stopni. Gdzie będzie najzimniej?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-01-08 22:34

Synoptycy biją na alarm! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla większości powiatów województwa pomorskiego. Tej nocy termometry mogą wskazać nawet -17 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie będzie najzimniej.

Uderzenie zimy to już kwestia godzin. Termometry pokażą nawet -10 stopni. Wiemy, gdzie będzie najzimniej

i

Autor: (2)/ Shutterstock Uderzenie zimy to już kwestia godzin. Termometry pokażą nawet -10 stopni. Wiemy, gdzie będzie najzimniej.
Super Express Google News
  • IMWG wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Pomorza, gdzie nadchodzi fala siarczystych mrozów.
  • Temperatura minimalna w nocy może wynieść nawet -17°C, a w dzień nie przekroczy -8°C.
  • Sprawdź, które powiaty są objęte ostrzeżeniem i jak przygotować się na ekstremalne zimno.

Ekstremalny mróz nadciąga nad Pomorze. IMGW ostrzega!

IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed nadchodzącą falą silnego mrozu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od dziś i będzie aktywne do sobotniego poranka. Jak informują synoptycy, jedynie nad samym morzem temperatura będzie nieco wyższa.

„Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -13°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -8°C” - czytamy w komunikacie IMGW.

Dodatkowo, IMGW prognozuje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h. Takie warunki mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób w kryzysie bezdomności i starszych, dlatego warto zwrócić uwagę na potrzebujących w naszym otoczeniu.

Potężny atak zimy w Polsce

Polecany artykuł:

Siarczysty mróz sparaliżuje Polskę! Ekspertka IMGW potwierdza: nawet -20 stopni…

Lista powiatów objętych ostrzeżeniem przed silnym mrozem

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązuje w następujących powiatach województwa pomorskiego:

  • wejherowski,
  • lęborski,
  • słupski,
  • kartuski,
  • kościerski,
  • starogardzki,
  • gdański,
  • kwidzyński,
  • tczewski,
  • malborski,
  • sztumski,
  • chojnicki,
  • człuchowski,
  • bytowski.

Mieszkańcy wymienionych powiatów powinni zachować szczególną ostrożność i odpowiednio przygotować się na nadchodzące niskie temperatury. Pamiętajmy o ciepłym ubiorze, unikaniu długotrwałego przebywania na zewnątrz oraz o zabezpieczeniu swoich domów przed utratą ciepła. Warto też zwrócić uwagę na osoby i zwierzęta, które przez brak schronienia są szczególnie narażone na oddziaływanie ekstremalnych temperatur.

zapach na grzejnik
9 zdjęć
Sonda
Czy masz już dość śniegu i zimy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MRÓZ
PROGNOZA POGODY