Wyjął nóż, bo nie chciał zapłacić za kabanosy! Groził śmiercią pracownikom sklepu

Kradzież kabanosów za kilka złotych skończyła się aresztem. Sąd zdecydował bez wahania

Nieudana próba wyniesienia towaru ze sklepu zakończyła się wnioskiem o tymczasowe aresztowanie oraz procedurą zmierzającą do wydalenia mężczyzny z Polski. Sąd, analizując sprawę, nie miał wątpliwości co do zastosowania surowych środków.

W piątkowe popołudnie, 20 lutego, do jednego z trójmiejskich sklepów spożywczych w centrum miasta wszedł mężczyzna w średnim wieku. Przy kasie zapłacił za alkohol i słodycze. Obsługa zauważyła jednak, że wcześniej ukrył w kieszeni kurtki paczkę kabanosów. Przekąskę postanowił wynieść bez opłaty. Pracownik natychmiast powiadomił policję, a następnie wraz z dwiema koleżankami zagrodził mu wyjście ze sklepu.

- Mężczyzna oddał kabanosy i zażądał, aby go natychmiast wypuścić. Widząc, że pracownicy nie ustępują, wyjął nóż i zaczął kierować wobec nich groźby pozbawienia życia. W tej sytuacji pozwolono mu wyjść ze sklepu. Mężczyzna natychmiast rzucił się do ucieczki, lecz pracownik sklepu pobiegł za nim - relacjonują pomorscy policjanci.

Ucieczka nie trwała długo. Przypadkowy przechodzień pomógł w zatrzymaniu

Po krótkiej ucieczce mężczyzna został obezwładniony przy wsparciu przypadkowego świadka. Chwilę później na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy zatrzymali podejrzanego i zabezpieczyli teren. Śledczy wykonali oględziny, podczas których zabezpieczyli m.in. nóż, którym miał posługiwać się sprawca.

- Po przewiezieniu do jednostki Policji obcokrajowiec usłyszał trzy zarzuty, dotyczące kierowania gróźb karalnych. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Gdyni z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania - dodają funkcjonariusze.

Sąd na posiedzeniu przychylił się do złożonego wniosku i najbliższe 3 miesiące napastnik spędzi za kratkami. Komenda Miejska Policji w Gdyni wystąpiła ponadto do Straży Granicznej z wnioskiem o wszczęcie wobec niego procedury deportacyjnej do kraju pochodzenia.

