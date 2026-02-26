Kasjerzy znikają z polskich sklepów. Prognozy AI nie pozostawiają złudzeń

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-02-26 6:56

Trudno wyobrazić sobie handel bez ich udziału, a jednak zawód kasjera powoli odchodzi do lamusa. Rozwój technologii oraz automatyzacja procesów sprzedażowych sprawiają, że tradycyjna obsługa klienta jest systematycznie wypierana. Sztuczna inteligencja przewiduje scenariusz, w którym kolejne pokolenia w ogóle nie będą miały styczności z tą profesją.

Sklep

Autor: Arina.ma/ Shutterstock

Koniec ery tradycyjnych kasjerów

Przez dziesięciolecia praca przy kasie fiskalnej była synonimem stabilności zatrudnienia i szerokiej dostępności ofert. Obecnie ten sektor przechodzi drastyczne zmiany, które stawiają pod znakiem zapytania jego dalsze istnienie w znanej nam formie. Analizy wskazują jednoznacznie, że klasyczny model pracownika obsługującego kasę staje się reliktem przeszłości, który wkrótce może całkowicie zniknąć z mapy handlowej w wielu lokalizacjach.

Dlaczego firmy rezygnują z pracowników?

Twarde dane rynkowe nie pozostawiają złudzeń co do kierunku zmian w handlu. Pod koniec 2025 roku liczba ogłoszeń o pracę dla sprzedawców skurczyła się aż o 24 proc. względem roku poprzedniego. Pracodawcy wyraźnie odchodzą od obsługi człowieka na rzecz innych rozwiązań, co wynika z trzech kluczowych czynników:

  • Gwałtowny rozwój automatyzacji i technologii cyfrowych.
  • Rosnąca presja ekonomiczna wymuszająca cięcie kosztów.
  • Ewolucja przyzwyczajeń i oczekiwań samych konsumentów.

Nowa rola pracowników handlu

Specjaliści przewidują, że definicja kasjera wkrótce przestanie obowiązywać, ponieważ ciężar finalizacji transakcji przejmą maszyny i oprogramowanie. Choć brzmi to radykalnie, nie oznacza to całkowitego usunięcia personelu z placówek handlowych. Charakter zatrudnienia ewoluuje w stronę zupełnie nowych zadań:

  • Pracownicy staną się asystentami wspierającymi strefy kas samoobsługowych.
  • Kluczowe staną się umiejętności cyfrowe i techniczna obsługa systemów.
  • Obowiązki skupią się na budowaniu relacji z klientem i rozwiązywaniu problemów płatniczych.

Transformacja polskiego rynku pracy w najbliższych latach wydaje się nieunikniona. Prognozy nie pozostawiają wątpliwości, że zawody opierające się na rutynowych i powtarzalnych czynnościach, takie jak obsługa kasy, znajdują się na pierwszej linii technologicznego frontu.

