Kasjerzy znikają z polskich sklepów. Prognozy AI nie pozostawiają złudzeń

Koniec ery tradycyjnych kasjerów

Przez dziesięciolecia praca przy kasie fiskalnej była synonimem stabilności zatrudnienia i szerokiej dostępności ofert. Obecnie ten sektor przechodzi drastyczne zmiany, które stawiają pod znakiem zapytania jego dalsze istnienie w znanej nam formie. Analizy wskazują jednoznacznie, że klasyczny model pracownika obsługującego kasę staje się reliktem przeszłości, który wkrótce może całkowicie zniknąć z mapy handlowej w wielu lokalizacjach.

Dlaczego firmy rezygnują z pracowników?

Twarde dane rynkowe nie pozostawiają złudzeń co do kierunku zmian w handlu. Pod koniec 2025 roku liczba ogłoszeń o pracę dla sprzedawców skurczyła się aż o 24 proc. względem roku poprzedniego. Pracodawcy wyraźnie odchodzą od obsługi człowieka na rzecz innych rozwiązań, co wynika z trzech kluczowych czynników:

Gwałtowny rozwój automatyzacji i technologii cyfrowych.

Rosnąca presja ekonomiczna wymuszająca cięcie kosztów.

Ewolucja przyzwyczajeń i oczekiwań samych konsumentów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe zawody przyszłości. To "pewniaki" na rynku pracy

32

Nowa rola pracowników handlu

Specjaliści przewidują, że definicja kasjera wkrótce przestanie obowiązywać, ponieważ ciężar finalizacji transakcji przejmą maszyny i oprogramowanie. Choć brzmi to radykalnie, nie oznacza to całkowitego usunięcia personelu z placówek handlowych. Charakter zatrudnienia ewoluuje w stronę zupełnie nowych zadań:

Pracownicy staną się asystentami wspierającymi strefy kas samoobsługowych.

Kluczowe staną się umiejętności cyfrowe i techniczna obsługa systemów.

Obowiązki skupią się na budowaniu relacji z klientem i rozwiązywaniu problemów płatniczych.

Transformacja polskiego rynku pracy w najbliższych latach wydaje się nieunikniona. Prognozy nie pozostawiają wątpliwości, że zawody opierające się na rutynowych i powtarzalnych czynnościach, takie jak obsługa kasy, znajdują się na pierwszej linii technologicznego frontu.