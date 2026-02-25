Chwile grozy w Gdyni! Pies pogryzł dziecko. Ratownicy apelują: „Bądź jak drzewo”

2026-02-25 15:43

Chwile grozy w Gdyni! Ośmioletni chłopiec został pogryziony przez psa i trafił do szpitala. Na miejsce natychmiast ruszyli ratownicy medyczni, którzy udzielili dziecku pierwszej pomocy i przewieźli je do placówki w Wejherowie. To kolejny przypadek, który pokazuje, że nawet dobrze znany czworonóg może w jednej chwili stać się zagrożeniem.

Sekunda i tragedia gotowa! Ośmiolatek z Gdyni pogryziony przez domowego pupila

Jak przekazała 25 lutego w mediach społecznościowych Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, zespół ratownictwa medycznego G0109 został wezwany do ośmioletniego chłopca pogryzionego przez psa. Ratownicy od razu przystąpili do udzielania pomocy, skupiając się na złagodzeniu bólu oraz zapewnieniu dziecku komfortu i poczucia bezpieczeństwa.

- Dzięki sprawnemu działaniu, mały pacjent uspokoił się i przespał drogę do szpitala w Wejherowie, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.To zdarzenie pokazuje, jak trudne i stresujące mogą być spotkania z czworonogami, nawet jeśli pies jest nam znany i regularnie szczepiony - informuje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w social mediach.

Ratownicy przypominają w mediach społecznościowych, że nawet dobrze znany, rodzinny pupil w ułamku sekundy może zareagować agresywnie. Zwierzę to wciąż zwierzę – kieruje się instynktem, a nie zawsze przewidywalnym zachowaniem.

Jak się zachować, gdy pies zaczyna być groźny?

Najważniejsza zasada: zachowaj spokój i „bądź jak drzewo” - przypominają ratownicy. Jeśli pies podbiega i zachowuje się agresywnie, zatrzymaj się i ustaw bokiem – stanięcie naprzeciwko może zostać odebrane jako wyzwanie. Unikaj patrzenia mu w oczy, bo w psim świecie to sygnał zagrożenia. Skieruj wzrok w dół.

Opuść ręce wzdłuż ciała, nie machaj nimi i nie krzycz. Pisk czy gwałtowne ruchy mogą dodatkowo pobudzić instynkt łowiecki. Postaraj się być „nudny” – brak reakcji i ruchu często sprawia, że pies traci zainteresowanie.

- Daj mu „ZASTĘPSTWO”. Jeśli pies rusza do ugryzienia: Odgrodź się tym, co masz pod ręką: plecakiem, torebką, kurtką, parasolem. Wpraw przedmiot w ruch i odsuń od siebie. Pies instynktownie zaatakuje to, co się rusza, zamiast Twojej nogi czy ręki - czytamy.

Zwracaj uwagę na sygnały ostrzegawcze. Atak zwykle nie pojawia się bez zapowiedzi. Zachowaj czujność, jeśli zauważysz u psa napiętą postawę ciała i wysoko uniesiony ogon.

- Reaguj, gdy widzisz: Sztywne ciało i ogon wysoko. „Oko wieloryba” (widoczne białka oczu).Oblizywanie się i marszczenie pyska. Pamiętaj: Najlepszą obroną jest profilaktyka i spokój. „Żółw” chroni twarz, ale to „Drzewo” najczęściej zapobiega tragedii.

