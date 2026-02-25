Babci próbował uciąć nogi, dziadka przysypał węglem. Wstrząsające okoliczności mordu w Raciążu

Piotr Lis
Piotr Lis
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-02-25 14:49

Makabra w spokojnym miasteczku na Mazowszu! W środę (18 lutego) w jednym z domów w Raciążu odkryto ciała 72-letniej Danuty G. i 86-letniego Andrzeja G. O ich śmierć podejrzany jest 29-letni wnuczek, Aleksander G. Mężczyzna sam zadzwonił pod numer alarmowy i przyznał, że zabił dwie osoby. To, co śledczy ustalili później, mrozi krew w żyłach.

Makabryczne odkrycie w Raciążu

Dramat rozegrał się w domu położonym około 30 kilometrów na północ od Płońska. To sam 29-letni Aleksander G. zadzwonił na numer alarmowy 112 i oświadczył, że zabił dwie osoby, prosząc o interwencję służb.

Około godziny 22:40 za pośrednictwem numeru 112 otrzymaliśmy zgłoszenie od mężczyzny, który powiedział, że zabił dwie osoby i poprosił o przyjazd służb. Policjanci natychmiast zostali skierowani pod wskazany adres w Raciążu. Na miejscu pod domem jednorodzinnym zastali 29-letniego zgłaszającego. Mężczyzna ten był trzeźwy. Wewnątrz budynku funkcjonariusze ujawnili ciała dwóch osób: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. Wstępnie ustaliliśmy, że były to osoby spokrewnione z zatrzymanym. Byli to jego dziadkowie − powiedziała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Mężczyzna złożył już szczegółowe wyjaśnienia w Prokuraturze Rejonowej w Płońsku. Opisał moment śmierci swojej babci, nie potrafi jednak odtworzyć, w jaki sposób zabił dziadka, ani jak doszło do rozczłonkowania jego ciała.

Zabójstwo dziadków. Szczegóły zbrodni

Pokrzywdzeni zostali zabici, kiedy byli w piżamach − mogło to być więc wczesnym rankiem lub późnym wieczorem − mówiła w rozmowie z reporterem TVP3 Warszawa, prokurator Ewa Ambroziak z Prokuratury Rejonowej w Płońsku.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że najpierw zginęła kobieta. Została zaatakowana ostrymi narzędziami: maczetą i siekierą.

Sprawca próbował babci uciąć nogi. Na kolanach ujawniono charakterystyczne cięcia − ujawnia prokurator Ewa Ambroziak. Następnie 29-latek miał zabić swojego dziadka, który ze względu na chorobę był fizycznie słabszy. Ciało mężczyzny zostało przeniesione do piwnicy i tam rozczłonkowane. − Dziadek został ściągnięty z drugiego piętra do piwnicy. Jego ciało znaleziono pod stertą węgla − mówi dalej prok. Ewa Ambroziak.

Raciąż, liczący około 4 tysięcy mieszkańców, do tej pory uchodził za spokojne miasteczko.

Nie mogę uwierzyć, że coś takiego tu się wydarzyło − mówi reporterowi „Super Expressu” pani Grażyna.

Mroczna przeszłość rodziny zabójcy

Na jaw wyszły też przerażające fakty z przeszłości rodziny. Reporter „Super Expressu” ustalił, że ojciec Aleksandra odsiaduje wyrok za brutalne zabójstwo swojej żony, matki 29-latka.

Czy ta tragiczna historia miała wpływ na postępowanie podejrzanego? To pytanie z pewnością zadadzą śledczy.

Źródło: Super Express, TVP3 Warszawa

Podwójne zabójstwo w Raciążu. Doprowadzenie podejrzanego
Galeria zdjęć 8
Krwawe morderstwo pod Poznaniem. Policja po dekadzie dorwała zabójcę
Sonda
Jaka kara powinna być za morderstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZABÓJSTWO