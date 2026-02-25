Zabójstwo Mai z Mławy. Sąd zdecydował o obserwacji psychiatrycznej Bartosza G.

- Zabójstwo 16-letniej Mai w Mławie: nastolatka zaginęła pod koniec kwietnia 2025 roku.
- Jej ciało znaleziono tydzień później w kontenerze na śmieci porzuconym w zaroślach.
- Podejrzanym o dokonanie zbrodni jest jej 18-letni znajomy, Bartosz G.
Bartosz G. trafi na obserwację psychiatryczną
- Dziś sąd okręgowy przychylił się do wniosku Prokuratury Okręgowej i zarządził zastosowanie obserwacji. Decyzja została niezwłocznie wdrożona do realizacji. Na obecnym etapie, z uwagi na dobro postępowania, nie udzielamy informacji dotyczących szczegółów - mówi "SE" nam Marcin Bagiński, zastępca Prokuratora Okręgowego w Płocku.
Artykuł jest aktualizowany.