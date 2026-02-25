Zabójstwo Mai z Mławy. Sąd zdecydował o obserwacji psychiatrycznej Bartosza G.

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-02-25 13:15

Jest postęp w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy: - W środę (25 lutego) Sąd Okręgowy przychylił się w wniosku Prokuratury Okręgowej w Płocku i zdecydował o obserwacji psychiatrycznej Bartosza G. - powiedział "SE" Marcin Bagiński, zastępca Prokuratora Okręgowego w Płocku.

Super Express Google News
  • Zabójstwo 16-letniej Mai w Mławie: nastolatka zaginęła pod koniec kwietnia 2025 roku.
  • Jej ciało znaleziono tydzień później w kontenerze na śmieci porzuconym w zaroślach.
  • Podejrzanym o dokonanie zbrodni jest jej 18-letni znajomy, Bartosz G.

Bartosz G. trafi na obserwację psychiatryczną

- Dziś sąd okręgowy przychylił się do wniosku Prokuratury Okręgowej i zarządził zastosowanie obserwacji. Decyzja została niezwłocznie wdrożona do realizacji. Na obecnym etapie, z uwagi na dobro postępowania, nie udzielamy informacji dotyczących szczegółów - mówi "SE" nam Marcin Bagiński, zastępca Prokuratora Okręgowego w Płocku.

Artykuł jest aktualizowany.

Marsz białych aniołów przeszedł ulicami Mławy. Przez cały czas niebo płakało

Polecany artykuł:

Katarzyna G. odpowie za stalking? 30 mln za obrażanie Mai z Mławy i jej rodziny…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki