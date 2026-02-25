Drugie Trójmiasto w Polsce! Mało kto wie o jego istnieniu

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów czeka na turystów

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów powstało symbolicznie dzięki współpracy trzech samorządów - Brwinowa, Podkowy Leśnej oraz Milanówka. Jak czytamy w dokumentach opublikowanych przez władze ostatniej z wymienionych miejscowości, porozumienie dotyczące powołania inicjatywy podpisano jeszcze w 2010 r. Najważniejszym celem umowy było wspólne zaangażowanie na różnych polach, chociażby w zakresie kultury, turystyki, bezpieczeństwa czy ochrony środowiska, w celu podniesienia jakości życia mieszkańców.

Z perspektywy turystów najważniejszą kwestią są oczywiście atrakcje, jakie czekają na nich w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów. Co warto zobaczyć, wybierając się do Podkowy Leśnej, Milanówka oraz Brwinowa? W pierwszej z wymienionych miejscowości nie można oczywiście zrezygnować ze spaceru skupionego na pięknych, zabytkowych willach. Na odwiedzających czekają również m.in. zielona Aleja Lipowa oraz okolice pałacyku myśliwskiego Lilpopa. Warto także uwzględnić w planie wycieczki drewnianą willę Aida, należącą do Lilpopów, a później do poety Jarosława Iwaszkiewicza oraz jego żony, a także willę Stawisko, gdzie znajduje się Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Podwarszawskie miejscowości mogą przyciągać zwłaszcza podczas Festiwalu Otwarte Ogrody, wypełnionego atrakcjami.

Zabytkowe wille i pałacyki, w tym pałac Wierusz-Kowalskich, czekają na turystów również w Brwinowie. Odwiedzających może tam zainteresować także kościół św. Floriana. Najstarszy zapis o parafii pochodzi jeszcze z XV w. Długo wierni mieli do dyspozycji drewniane świątynie, jednak w okresie międzywojennym rozpoczęto budowę większego, murowanego obiektu, który konsekrowano w latach 60. W nowym kościele pozostało jednak dawne, zabytkowe wyposażenie.

Nie będzie zapewne zaskoczeniem, że również w Milanówku odwiedzający mogą oglądać wiele zabytkowych willi, których szlakiem warto wybrać się na spacer. Podczas wycieczki dobrze jest również nie omijać kościoła św. Jadwigi Śląskiej. Plany związane z budową świątyni pojawiły się na przełomie XIX i XX w. Początkowo wzniesiono drewnianą kapliczkę i ołtarz polowy, później przystąpiono do budowy właściwego obiektu. Samodzielna parafia została utworzona w Milanówku w jeszcze międzywojniu.

Co ciekawe, aktywni turyści, którzy chcieliby zwiedzić całe Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów na rowerach, mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanej dla niej trasy. Szczegóły szlaku są dostępne na stronie internetowej Podkowy Leśnej. Wycieczka poprowadzi ich od stacji WKD Podkowa Leśna, obok m.in. Pałacyku Kasyno, zespołu willowego Turczynek, kolorowych kamienic i zabytkowych kościołów.

14

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?